

Um homem condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Leitão, em Louveira. O crime ocorreu em 2017 e teve como vítima uma adolescente de 13 anos, que possuía limitações físicas e mentais. Contra ele havia um mandado de prisão com condenação transitada em julgado, expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Militar, o condenado já foi candidato a vereador no município em 2016 e também atuou na Divisão de Trânsito da cidade, onde chegou a ocupar cargo de chefia.

Ele foi capturado enquanto transitava de carro pela avenida Silvério Finamore, na companhia de seu filho. A captura foi feita pelo cabo Correia e soldado Camila, que tinham informações sobre a condenação e paradeiro o criminoso, e que faziam patrulhamento justamente para prendê-lo.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprindo ao em mandado de prisão, com observações de saúde para sua custódia, uma vez que ele declarou ter problemas de diabetes e hipertensão.