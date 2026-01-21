Um homem condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Leitão, em Louveira. O crime ocorreu em 2017 e teve como vítima uma adolescente de 13 anos, que possuía limitações físicas e mentais. Contra ele havia um mandado de prisão com condenação transitada em julgado, expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Militar, o condenado já foi candidato a vereador no município em 2016 e também atuou na Divisão de Trânsito da cidade, onde chegou a ocupar cargo de chefia.
Ele foi capturado enquanto transitava de carro pela avenida Silvério Finamore, na companhia de seu filho. A captura foi feita pelo cabo Correia e soldado Camila, que tinham informações sobre a condenação e paradeiro o criminoso, e que faziam patrulhamento justamente para prendê-lo.
Ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprindo ao em mandado de prisão, com observações de saúde para sua custódia, uma vez que ele declarou ter problemas de diabetes e hipertensão.
Ao ser informada da prisão do estuprador, a mãe da vítima se emocionou e "fez contato com os policiais para agradecer pela prisão, relatando que o crime aconteceu no ano de 2017, contra sua filha, uma criança de 13 anos de idade, que na época, alem de ser menor de idade, tinha limitações físicas e mentais", conforme informado pelos policiais.
O bandido sexual foi levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e deverá ser transferido para o sistema prisional para cumprir sua pena.