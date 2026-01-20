Um adolescente foi detido por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (20), suspeito de ferir gravemente as pernas do próprio pai com uma garrafa. A vítima foi socorrida e, segundo informações da Polícia Militar, permanece internada em estado grave no Hospital São Vicente. Na Central de Flagrantes, o adolescente foi ouvido, alegou que agiu em legítima defesa e acabou liberado. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas no início da tarde, por volta das 14h, após o recebimento de uma denúncia de violência doméstica via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O chamado mobilizou viaturas até o endereço indicado para averiguação.

No local, os policiais foram recebidos por um morador, que informou ter chegado após o ocorrido. Ele relatou que encontrou o imóvel com grande quantidade de sangue e forte odor, motivo pelo qual realizou a limpeza do ambiente e descartou tecidos manchados, o que impossibilitou a realização de perícia técnica.