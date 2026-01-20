Um adolescente foi detido por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (20), suspeito de ferir gravemente as pernas do próprio pai com uma garrafa. A vítima foi socorrida e, segundo informações da Polícia Militar, permanece internada em estado grave no Hospital São Vicente. Na Central de Flagrantes, o adolescente foi ouvido, alegou que agiu em legítima defesa e acabou liberado. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas no início da tarde, por volta das 14h, após o recebimento de uma denúncia de violência doméstica via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O chamado mobilizou viaturas até o endereço indicado para averiguação.
No local, os policiais foram recebidos por um morador, que informou ter chegado após o ocorrido. Ele relatou que encontrou o imóvel com grande quantidade de sangue e forte odor, motivo pelo qual realizou a limpeza do ambiente e descartou tecidos manchados, o que impossibilitou a realização de perícia técnica.
Em seguida, um adolescente, filho da vítima, apresentou-se à equipe e afirmou ter atingido o próprio pai com uma garrafa. Segundo ele, a agressão teria ocorrido como forma de defesa, após ter sido agredido momentos antes.
A vítima já havia sido socorrida por uma vizinha ao Pronto Atendimento da Ponte São João, sendo posteriormente transferida ao Hospital São Vicente em razão da gravidade dos ferimentos. Conforme informado pela PM, o homem permaneceu internado, inconsciente, e com indicação de procedimento cirúrgico, o que inviabilizou a coleta de seu depoimento.
A esposa da vítima acompanhou o atendimento médico e retornou à residência enquanto a ocorrência ainda era atendida. Visivelmente abalada, ela confirmou o estado grave do marido - o Jornal de Jundiaí teve acesso a um vídeo em que aparecem os ferimentos nas pernas da vítima. As imagens são extremamente fortes e por esta razão não serão exibidas.
Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Após a análise da autoridade policial, foi lavrado ato infracional por lesão corporal, e o adolescente acabou liberado, ficando sob a responsabilidade de um familiar.