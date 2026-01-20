O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí emitiu nota na tarde desta terça-feira (20) em resposta às reclamações de moradores da região Sul e do Vetor Oeste quanto a coloração da água.
O JJ recebeu reclamações de moradores do bairro Novo Horizonte sobre a coloração da água. Um deles, registrou a água acumulada em uma pia com tom marrom.
Em resposta às reclamações, a DAE informou que realizou no final de semana manutenção preventiva na adutora responsável pelo abastecimento do Vetor Oeste e que esta intervenção pode ter colaborado para a alteração na cor da água que chega às residências.
A DAE informou em nota que os moradores precisam registrar ocorrência junto à empresa para que haja a revisão da conta e seu devido ressarcimento.
NOTA DA DAE
A DAE Jundiaí orienta os munícipes que identificaram água com coloração alterada que esvaziem a caixa d’água e descartem a água, para a regularização do abastecimento. A empresa já realizou descargas na rede para normalizar o sistema.
Em razão desse descarte, a DAE informa que será feita a revisão das contas de água – tanto dos moradores da região Sul quanto do Vetor Oeste - de forma a evitar prejuízo financeiro aos munícipes. Para isso, é indispensável que a ocorrência seja registrada junto à empresa.
O registro deve ser feito na Central de Relacionamento da DAE ou em um dos Postos de Atendimento. Após o registro, quando a conta for emitida, o munícipe poderá solicitar a revisão.
A DAE informa que, devido ao alto volume de ligações, pode haver tempo de espera no atendimento telefônico. Quem não puder aguardar pode realizar o contato novamente ou procurar um dos Postos de Atendimento dentro dos próximos dias. O registro da ocorrência é fundamental para que a empresa possa dar a devida tratativa.
A Central de Relacionamento atende pelo telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita e atendimento 24 horas.
Os Postos de Atendimento estão localizados na Vila Hortolândia, Ponte São João, Eloy Chaves, Centro e Poupatempo. Os postos de bairro funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A unidade do Poupatempo atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados, das 9h às 12h30.