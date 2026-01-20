O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí emitiu nota na tarde desta terça-feira (20) em resposta às reclamações de moradores da região Sul e do Vetor Oeste quanto a coloração da água.

O JJ recebeu reclamações de moradores do bairro Novo Horizonte sobre a coloração da água. Um deles, registrou a água acumulada em uma pia com tom marrom.

Em resposta às reclamações, a DAE informou que realizou no final de semana manutenção preventiva na adutora responsável pelo abastecimento do Vetor Oeste e que esta intervenção pode ter colaborado para a alteração na cor da água que chega às residências.