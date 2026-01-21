A Prefeitura de Jundiaí inicia, já no mês de janeiro, o pagamento do descongelamento de benefícios e adicionais dos servidores municipais. A iniciativa está pautada na lei federal sancionada em 13 de janeiro de 2026.

A nova lei autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a retomarem a contagem e o pagamento de direitos que ficaram congelados durante o período da pandemia da Covid-19. Em Jundiaí, a Prefeitura se organizou para implementar a medida de forma imediata, garantindo aos servidores a valorização devida e o reconhecimento por direitos adquiridos.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa representa mais um avanço no cuidado com quem faz a cidade funcionar diariamente. “Desde o início da nossa gestão, temos o compromisso de valorizar os servidores públicos. Estaremos pagando o quinquênio e a sexta-parte. Abrimos um processo administrativo para calcular o pagamento de cada servidor e, a partir disso, faremos um plano de pagamento responsável, respeitando e valorizando o servidor. Eles estiveram na linha de frente nos momentos mais difíceis e merecem respeito, reconhecimento e diálogo”, destacou.