Segue internado no Hospital São Vicente o homem de 46 anos que teve as duas pernas gravemente feridas com golpes de garrafa durante uma briga com o filho, de 16 anos, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (20). Ele foi socorrido por uma vizinha e, segundo informações prestadas pela esposa à Polícia Militar, deu entrada no hospital em estado grave e inconsciente, após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ponte São João.
O filho, que chegou a ser detido por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, foi ouvido e liberado, conforme consta no Boletim de Ocorrência. “Em sede policial, a autoridade determinou o presente registro, visto que as lesões foram recíprocas e serão apuradas pela delegacia competente”, informa o documento.
O CASO
Equipes da Polícia Militar foram acionadas no início da tarde, por volta das 14h, após denúncia de uma briga entre pai e filho. O chamado mobilizou viaturas até o endereço indicado para averiguação.
No local, os policiais foram recebidos por um morador, que informou ter chegado após os fatos. Ele relatou que encontrou o imóvel com grande quantidade de sangue e forte odor, motivo pelo qual realizou a limpeza do ambiente e descartou tecidos manchados, o que acabou inviabilizando a realização de perícia técnica.
Em seguida, o adolescente de 16 anos, filho da vítima (que também foi qualificado no BO como autor), apresentou-se à equipe e afirmou ter atingido o próprio pai com uma garrafa. Segundo ele, a agressão teria ocorrido em legítima defesa, após ter sido agredido momentos antes.
A vítima já havia sido socorrida por uma vizinha ao Pronto Atendimento da Ponte São João, sendo posteriormente transferida ao Hospital São Vicente em razão da gravidade dos ferimentos. Conforme informado pela PM, o homem permaneceu internado, inconsciente, com indicação de procedimento cirúrgico, o que impossibilitou a coleta de seu depoimento.
A esposa da vítima acompanhou o atendimento médico e retornou à residência enquanto a ocorrência ainda estava em andamento. Visivelmente abalada, ela confirmou o estado grave do marido. O Jornal de Jundiaí teve acesso a um vídeo que mostra os ferimentos nas pernas da vítima; as imagens são extremamente fortes e, por esse motivo, não serão divulgadas.
Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Após a análise da autoridade policial, foi lavrado ato infracional por lesão corporal, e o adolescente acabou liberado, ficando sob a responsabilidade de um familiar.