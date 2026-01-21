Segue internado no Hospital São Vicente o homem de 46 anos que teve as duas pernas gravemente feridas com golpes de garrafa durante uma briga com o filho, de 16 anos, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (20). Ele foi socorrido por uma vizinha e, segundo informações prestadas pela esposa à Polícia Militar, deu entrada no hospital em estado grave e inconsciente, após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ponte São João.

O filho, que chegou a ser detido por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, foi ouvido e liberado, conforme consta no Boletim de Ocorrência. “Em sede policial, a autoridade determinou o presente registro, visto que as lesões foram recíprocas e serão apuradas pela delegacia competente”, informa o documento.

O CASO