25 de novembro de 2025
GRANDE HORTOLÂNDIA

Prefeitura e CPFL reordenam cabos no Cidade Santos Dumont

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
O reordenamento de cabos aconteceu no bairro Cidade Santos Dumont
A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a CPFL Piratininga, realizou o reordenamento de cabos na rua Lourenço Pincinato, no bairro Cidade Santos Dumont, paralela à rodovia Vereador Geraldo Dias.

Os trabalhos são executados por empresas de telecomunicações e a fiscalização é realizada em conjunto pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da CPFL Piratininga.

Durante as ações, as equipes atuam na retirada de cabos inativos, reorganização das fiações e adequações que garantem mais segurança aos pedestres e motoristas.

“Esse tipo de intervenção é fundamental para mantermos a cidade segura e organizada. A remoção de cabos soltos ou irregulares evita riscos para moradores e motoristas, além de contribuir para a melhoria da paisagem urbana”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

O reordenamento de cabos segue um cronograma iniciado no começo do ano, priorizando pontos estratégicos e vias de grande circulação.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci, a ação cumpre um papel essencial no cuidado com a infraestrutura da cidade.

“Nosso objetivo é eliminar situações de risco causadas pela fiação irregular. Além disso, o reordenamento proporciona uma estética urbana mais agradável e alinhada ao padrão de organização que buscamos para Jundiaí”, concluiu.

