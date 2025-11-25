A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a CPFL Piratininga, realizou o reordenamento de cabos na rua Lourenço Pincinato, no bairro Cidade Santos Dumont, paralela à rodovia Vereador Geraldo Dias.

Os trabalhos são executados por empresas de telecomunicações e a fiscalização é realizada em conjunto pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da CPFL Piratininga.

Durante as ações, as equipes atuam na retirada de cabos inativos, reorganização das fiações e adequações que garantem mais segurança aos pedestres e motoristas.