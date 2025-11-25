A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a CPFL Piratininga, realizou o reordenamento de cabos na rua Lourenço Pincinato, no bairro Cidade Santos Dumont, paralela à rodovia Vereador Geraldo Dias.
Os trabalhos são executados por empresas de telecomunicações e a fiscalização é realizada em conjunto pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da CPFL Piratininga.
Durante as ações, as equipes atuam na retirada de cabos inativos, reorganização das fiações e adequações que garantem mais segurança aos pedestres e motoristas.
“Esse tipo de intervenção é fundamental para mantermos a cidade segura e organizada. A remoção de cabos soltos ou irregulares evita riscos para moradores e motoristas, além de contribuir para a melhoria da paisagem urbana”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
O reordenamento de cabos segue um cronograma iniciado no começo do ano, priorizando pontos estratégicos e vias de grande circulação.
De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci, a ação cumpre um papel essencial no cuidado com a infraestrutura da cidade.
“Nosso objetivo é eliminar situações de risco causadas pela fiação irregular. Além disso, o reordenamento proporciona uma estética urbana mais agradável e alinhada ao padrão de organização que buscamos para Jundiaí”, concluiu.