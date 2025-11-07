A Prefeitura de Jundiaí deu início ao mutirão de reordenamento de cabos em bairros da região da Vila Hortolândia. As ações, que contam com a participação do Departamento de Iluminação Pública, da concessionária de energia CPFL-Piratininga e de empresas de telefonia e internet, serão realizadas no Jardim Shangai, Búfalo, Cidade Jardim e Vila Hortolândia.
O trabalho tem como objetivo organizar e remover fiações irregulares ou inutilizadas em postes.
“O reordenamento de cabos é uma ação fundamental para reduzir riscos de acidentes, melhorar a circulação de pedestres e motociclistas e contribuir para um ambiente urbano mais bonito e organizado”, explicou o secretário interino da da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra.
Próximas ações:
- 12/11 - Rua Maria do Carmo Pontes
- 19/11 - Avenida Olívio Roncoletta
- 26/11 - Avenida Prefeito José de Castro
Morador do Jardim Búfalo, o DJ Ulisses Militão aprovou a iniciativa. “É muito interessante. A cidade fica mais bonita e ainda melhora a segurança. Às vezes tem cabos soltos, que oferecem risco para pedestres, crianças e motociclistas. Vejo muitos fios pendurados sem uso. Essa ação é nota 10”, afirmou.
O diretor de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci, reforçou que o trabalho em conjunto é essencial para o sucesso da ação. “A parceria com as concessionárias e operadoras garante que a remoção e organização dos cabos seja feita de forma segura e eficiente. O resultado é percebido diretamente pelos moradores, que ganham mais segurança e qualidade no espaço urbano”, ressaltou.