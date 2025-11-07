A Prefeitura de Jundiaí deu início ao mutirão de reordenamento de cabos em bairros da região da Vila Hortolândia. As ações, que contam com a participação do Departamento de Iluminação Pública, da concessionária de energia CPFL-Piratininga e de empresas de telefonia e internet, serão realizadas no Jardim Shangai, Búfalo, Cidade Jardim e Vila Hortolândia.

O trabalho tem como objetivo organizar e remover fiações irregulares ou inutilizadas em postes.

