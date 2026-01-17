Com recursos de acessibilidade, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 preza por ser um espaço de encontro, convivência e celebração para todos. O objetivo é garantir que todas as pessoas possam aproveitar plenamente a festa sem custo adicional.

“A Festa da Uva e Expo Vinhos é um dos eventos mais importantes de Jundiaí e, por isso, precisa ser um espaço onde todas as pessoas se sintam acolhidas. Quando falamos que Jundiaí é da gente, estamos falando de inclusão de verdade, com ações concretas para garantir que todos possam aproveitar a Festa com autonomia, conforto e segurança. Nossa preocupação é pensar em cada detalhe, desde a estrutura até os serviços oferecidos, para que ninguém fique de fora dessa celebração que é tão representativa para a cidade e para toda a família”, destaca o prefeito, Gustavo Martinelli.

Serviços gratuitos de acessibilidade