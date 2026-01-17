17 de janeiro de 2026
INCLUSÃO

Visitantes da Festa da Uva têm recursos de acessibilidade

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Pessoas com deficiência têm à disposição intérpretes de Libras, audiodescrição e estrutura acessível
Pessoas com deficiência têm à disposição intérpretes de Libras, audiodescrição e estrutura acessível

Com recursos de acessibilidade, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 preza por ser um espaço de encontro, convivência e celebração para todos. O objetivo é garantir que todas as pessoas possam aproveitar plenamente a festa sem custo adicional.

“A Festa da Uva e Expo Vinhos é um dos eventos mais importantes de Jundiaí e, por isso, precisa ser um espaço onde todas as pessoas se sintam acolhidas. Quando falamos que Jundiaí é da gente, estamos falando de inclusão de verdade, com ações concretas para garantir que todos possam aproveitar a Festa com autonomia, conforto e segurança. Nossa preocupação é pensar em cada detalhe, desde a estrutura até os serviços oferecidos, para que ninguém fique de fora dessa celebração que é tão representativa para a cidade e para toda a família”, destaca o prefeito, Gustavo Martinelli.

Serviços gratuitos de acessibilidade

Durante todos os dias da festa, o público conta com serviços gratuitos de:

  • Tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras)
  • Audiodescrição, com visitas guiadas que garantem autonomia e qualidade de experiência

Esses serviços podem ser solicitados diretamente no evento. A acessibilidade começa já na divulgação da festa, que utiliza recursos inclusivos, e segue até a assistência presencial, com recepção na administração e acompanhamento dos visitantes durante toda a experiência, incluindo o desembarque.

Estrutura pensada para todos

Todo o espaço do Parque da Uva foi planejado para oferecer conforto, mobilidade e segurança. O local conta com:

  • Banheiros acessíveis
  • Rampas de acesso a diferentes áreas
  • Transporte interno com carrinhos elétricos, facilitando o deslocamento dentro do Parque para idosos e deficientes físicos

Para utilizar o serviço, basta aguardar em um dos pontos de parada sinalizados

No Portão 8, onde fica a Administração da Festa, estão disponíveis gratuitamente:

  • Intérprete de Libras
  • Serviço de audiodescrição
  • Empréstimo de cadeiras de rodas

Com programação diversificada, a Festa da Uva e Expo Vinhos oferece atrações para toda a família, valorizando a cultura, a gastronomia, a tradição e o lazer. O evento também é pet friendly, permitindo que os visitantes curtam os momentos especiais ao lado de seus animais de estimação, sempre com responsabilidade e cuidado.

Dias e horários

A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A programação conta com entrada gratuita nos dias 17 e 18; 23, 24 e 25; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.

A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. É importante que a contribuição seja feita de forma consciente, com itens próprios para consumo e dentro do prazo de validade.

As doações poderão ser entregues em qualquer uma das entradas do Parque da Uva, onde acontece o tradicional evento. Os alimentos arrecadados serão triados e organizados para a montagem de cestas básicas.

