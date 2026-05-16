As corridas de rua seguem em alta em Jundiaí e atraindo cada vez mais praticantes, desde iniciantes até atletas amadores que passaram a encarar o esporte de forma mais competitiva. Seja pela busca por qualidade de vida, saúde mental ou superação pessoal, a modalidade vem transformando rotinas e criando novos hábitos entre corredores da cidade.
Entre esses exemplos estão Vinicius Carrera, de 38 anos, e Alan Junio Saturnino dos Santos, de 27, que encontraram na corrida muito mais do que apenas atividade física. Apesar de trajetórias diferentes, ambos relatam mudanças importantes na saúde, disciplina e bem-estar após iniciarem no esporte.
Para Vinicius, a corrida surgiu em um momento delicado da vida. Segundo ele, o esporte apareceu como alternativa após enfrentar crises de ansiedade e depressão, período em que os medicamentos já não apresentavam os mesmos efeitos.
“Eu estava desesperado pela ineficácia dos remédios e decidi tentar correr. Desde então nunca mais parei”, conta.
O início foi intenso. Durante os primeiros meses, Vinicius correu diariamente sem interrupções, transformando a atividade em parte fundamental da rotina.
Além dos benefícios físicos, ele acredita que a principal força das corridas está justamente no impacto emocional proporcionado pela prática.
“Durante a corrida você se conecta mais consigo mesmo. É quase como uma sessão de terapia”, afirma.
A primeira experiência oficial em competições aconteceu em grande estilo: a tradicional São Silvestre de 2023. Desde então, Vinicius passou a encarar novos desafios, incluindo maratonas e provas de longa distância.
Mesmo mantendo uma relação leve com o esporte, ele admite sonhar em disputar uma das principais maratonas do mundo futuramente.
“Minha competição é comigo mesmo. Quero continuar saudável e ativo para correr cada vez mais”, destaca.
Vinicius Carrera começou a correr regularmente há 3 anos, desde provas a recordes pessoais
Já Alan Junio Saturnino começou a correr há apenas nove meses, mas rapidamente viu os resultados aparecerem. O contato inicial aconteceu de maneira simples, correndo até o trabalho no dia a dia, sem grandes pretensões.
No último domingo (11), Alan conquistou o segundo lugar geral nos 10 quilômetros da 5ª Corrida do Paulista, em Jundiaí, resultado que marcou sua estreia oficial na distância.
A mudança aconteceu após o convite de um amigo para conhecer uma assessoria esportiva. A partir daquele momento, a corrida passou a fazer parte da rotina de maneira mais séria.
“Depois disso nunca mais parei”, resume.
A evolução veio rapidamente. Em sua primeira prova oficial, a Corrida do Coração, em Jundiaí, Alan completou os 5 quilômetros abaixo dos 20 minutos.
No último domingo, durante a Corrida do Paulista, ele viveu um dos momentos mais marcantes da curta trajetória no esporte ao conquistar o segundo lugar geral nos 10 quilômetros, justamente em sua estreia na distância.
“Foi muito gratificante. Era um percurso difícil e eu ainda fiquei na dúvida se iria participar. No fim fui e consegui o resultado”, conta.
Segundo Alan, a corrida também teve papel importante no combate à ansiedade e na mudança de hábitos da vida pessoal.
“Aprendi a ter mais disciplina, melhorar a alimentação, dormir melhor e evitar excessos”, afirma.
Assim como Vinicius, ele acredita que a corrida vai muito além da atividade física e também ajuda na criação de conexões e amizades.
“Você conhece histórias, pessoas e aprende muito ouvindo outros corredores”, destaca.
Mesmo conciliando os treinos com a rotina de trabalho, Alan mantém uma preparação constante, treinando ao menos três vezes por semana.
“Nem sempre dá para treinar no horário ideal, mas mesmo cansado eu vou e faço”, diz.
O crescimento das corridas de rua nos últimos anos também passa pela facilidade de acesso ao esporte. Diferente de outras modalidades, correr exige poucos equipamentos e pode ser praticado praticamente em qualquer lugar.
Para Vinicius, esse é um dos principais motivos para tanta identificação das pessoas com a modalidade.
“Você coloca um tênis e sai para correr. Não precisa de técnica, talento ou estrutura complexa para começar”, afirma.
A sensação de evolução rápida, melhora no sono, disposição e qualidade de vida também ajudam a explicar a popularidade crescente das provas de rua em cidades como Jundiaí.
Mais do que medalhas e pódios, os dois corredores mostram que a corrida se tornou um estilo de vida capaz de transformar rotinas, fortalecer a saúde mental e criar novos objetivos pessoais.
E para quem ainda pensa em começar, o conselho é praticamente unânime entre eles: o mais importante é simplesmente dar o primeiro passo.