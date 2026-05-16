As corridas de rua seguem em alta em Jundiaí e atraindo cada vez mais praticantes, desde iniciantes até atletas amadores que passaram a encarar o esporte de forma mais competitiva. Seja pela busca por qualidade de vida, saúde mental ou superação pessoal, a modalidade vem transformando rotinas e criando novos hábitos entre corredores da cidade.

Entre esses exemplos estão Vinicius Carrera, de 38 anos, e Alan Junio Saturnino dos Santos, de 27, que encontraram na corrida muito mais do que apenas atividade física. Apesar de trajetórias diferentes, ambos relatam mudanças importantes na saúde, disciplina e bem-estar após iniciarem no esporte.

Para Vinicius, a corrida surgiu em um momento delicado da vida. Segundo ele, o esporte apareceu como alternativa após enfrentar crises de ansiedade e depressão, período em que os medicamentos já não apresentavam os mesmos efeitos.