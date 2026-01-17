A 41ª Festa da Uva deve registrar um crescimento significativo nas vendas das uvas em 2026. Segundo a Associação Agrícola de Jundiaí, a expectativa é que sejam comercializadas em torno de 156 toneladas da fruta neste ano, contra 120 toneladas vendidas na Festa da Uva de 2025. O aumento deverá ser de 30%, impulsionado pela grande procura das pessoas pelo evento.
Estamos preparados para isso e estimamos esse aumento com base na procura pela festa, no número de excursões confirmadas e na probabilidade de termos um público recorde. Se atingirmos esses números, será bastante positivo”, afirma o presidente da Associação, Renê Tomasetto. O preço médio do quilo da uva deve ficar em torno de R$ 10.
Entre os produtores, o clima também é de otimismo. Valdecir Kramer, agricultor do bairro São José e participante da Festa da Uva há cinco anos, acredita que suas vendas devem crescer entre 20% e 30% em relação ao ano passado. A meta é comercializar cerca de 8 toneladas de uva ao longo dos quatro finais de semana do evento. Além da uva Niagara rosada e das uvas finas, ele também comercializa pitaya, goiaba e figo.
Valdecir Kramer espera vender oito toneladas de uva, superando em até 30% o ano passado
“Janeiro costuma ser um mês mais difícil para as vendas, porque as pessoas nem sempre vão até a propriedade, muito por conta dos gastos típicos do início do ano. A Festa da Uva nos dá a possibilidade de trazer a uva até o consumidor, o que acaba ajudando muito”, explica Valdecir.
Já os produtores do bairro do Corrupira, Ariovaldo Bortolo e Isabel Bortolo, participam da Festa da Uva há várias edições e colheram cerca de 10 toneladas de uva para a temporada atual. A expectativa do casal é, ao menos, repetir o desempenho do ano passado. “Se conseguirmos igualar as vendas do ano anterior, já ficará de bom tamanho”, avalia Ariovaldo
Para eles, o evento é fundamental para o equilíbrio financeiro ao longo do ano. “A festa ajuda muito os produtores. Conseguimos vender por um preço melhor aos consumidores e, assim, todos saem ganhando. Além disso, ela contribui com a composição do orçamento anual”, destaca Isabel. Além das uvas, o casal também leva para o evento outras frutas, como lichia, goiaba e pêssego.
Ariovaldo Bortolo e Isabel Bortolo consideram as vendas na Festa da Uva fundamental para o orçamento anual
Serviço
A 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos são realizadas no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, o público pode visitar o evento das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h. Visitantes podem levar alimentos não perecíveis para doação ao Fundo Social de Solidariedade.