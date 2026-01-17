A 41ª Festa da Uva deve registrar um crescimento significativo nas vendas das uvas em 2026. Segundo a Associação Agrícola de Jundiaí, a expectativa é que sejam comercializadas em torno de 156 toneladas da fruta neste ano, contra 120 toneladas vendidas na Festa da Uva de 2025. O aumento deverá ser de 30%, impulsionado pela grande procura das pessoas pelo evento.

Estamos preparados para isso e estimamos esse aumento com base na procura pela festa, no número de excursões confirmadas e na probabilidade de termos um público recorde. Se atingirmos esses números, será bastante positivo”, afirma o presidente da Associação, Renê Tomasetto. O preço médio do quilo da uva deve ficar em torno de R$ 10.

Entre os produtores, o clima também é de otimismo. Valdecir Kramer, agricultor do bairro São José e participante da Festa da Uva há cinco anos, acredita que suas vendas devem crescer entre 20% e 30% em relação ao ano passado. A meta é comercializar cerca de 8 toneladas de uva ao longo dos quatro finais de semana do evento. Além da uva Niagara rosada e das uvas finas, ele também comercializa pitaya, goiaba e figo.