Um motociclista de 18 anos morreu na madrugada deste sábado (16), após colidir contra a lateral de um ônibus na avenida 14 de Dezembro, na Vila Rami, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e apura a suspeita de que o motorista do coletivo tenha provocado a batida ao realizar uma conversão irregular à esquerda.

Segundo relato de uma testemunha, que dirigia um carro logo atrás da motocicleta, o ônibus seguia à frente quando, em determinado momento, realizou uma manobra de conversão em um trecho onde, a princípio, ela seria proibida.

Ainda conforme a testemunha, o motociclista não teve tempo de frear e acabou atingindo a lateral do ônibus.