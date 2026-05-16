Um motociclista de 18 anos morreu na madrugada deste sábado (16), após colidir contra a lateral de um ônibus na avenida 14 de Dezembro, na Vila Rami, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e apura a suspeita de que o motorista do coletivo tenha provocado a batida ao realizar uma conversão irregular à esquerda.
Segundo relato de uma testemunha, que dirigia um carro logo atrás da motocicleta, o ônibus seguia à frente quando, em determinado momento, realizou uma manobra de conversão em um trecho onde, a princípio, ela seria proibida.
Ainda conforme a testemunha, o motociclista não teve tempo de frear e acabou atingindo a lateral do ônibus.
O motorista do coletivo e a testemunha permaneceram no local e acionaram o socorro. Equipes da Polícia Militar e da ambulância atenderam a ocorrência, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O caso foi apresentado no Plantão Policial. Como o motorista do ônibus permaneceu na cena do acidente, prestou socorro e a dinâmica da colisão ainda depende de investigação mais detalhada, o delegado de plantão não efetuou prisão em flagrante, qualificando o condutor como investigado.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.