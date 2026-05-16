18 de maio de 2026
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EM INVESTIGAÇÃO

Motociclista de 18 anos morre em acidente na 14 de Dezembro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista não teve tempo de frear e bateu na lateral do ônibus
O motociclista não teve tempo de frear e bateu na lateral do ônibus

Um motociclista de 18 anos morreu na madrugada deste sábado (16), após colidir contra a lateral de um ônibus na avenida 14 de Dezembro, na Vila Rami, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e apura a suspeita de que o motorista do coletivo tenha provocado a batida ao realizar uma conversão irregular à esquerda.

Segundo relato de uma testemunha, que dirigia um carro logo atrás da motocicleta, o ônibus seguia à frente quando, em determinado momento, realizou uma manobra de conversão em um trecho onde, a princípio, ela seria proibida.

Ainda conforme a testemunha, o motociclista não teve tempo de frear e acabou atingindo a lateral do ônibus.

O motorista do coletivo e a testemunha permaneceram no local e acionaram o socorro. Equipes da Polícia Militar e da ambulância atenderam a ocorrência, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O caso foi apresentado no Plantão Policial. Como o motorista do ônibus permaneceu na cena do acidente, prestou socorro e a dinâmica da colisão ainda depende de investigação mais detalhada, o delegado de plantão não efetuou prisão em flagrante, qualificando o condutor como investigado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

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