A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, realizou na manhã deste sábado (16) a entrega de 70 novos ônibus zero quilômetros para a população que utiliza o transporte público coletivo do município. Os veículos integrados à frota já começam a circular pelas linhas da cidade e vão garantir ainda mais conforto e segurança aos usuários. A cerimônia de entrega foi realizada no Parque da Cidade em evento aberto ao público. A iniciativa contempla a maior integração de ônibus à frota já realizada no município.
A renovação da frota representa uma mudança estrutural no transporte coletivo da cidade e marca o início de um novo modelo de gestão baseado em indicados de desempenho, com foco na qualidade do serviço, modernização da operação e mais conforto aos usuários. Isso significa que a remuneração da empresa responsável pela operação, a J3 Mobilidade SPE, ligada à Viação Jundiaiense, passa a estar diretamente relacionada à qualidade do serviço prestado e à satisfação dos usuários, conforme previsto no edital da concessão. Fazem parte da modernização do sistema a ampliação da frota com ar-condicionado, que deve passar de 32% para 60%, a duplicação dos ônibus articulados e a chegada de novos modelos para diferentes regiões da cidade.
O prefeito Gustavo Martinelli enfatizou que o novo sistema traz mais controle para o poder público e melhores resultados para a população. “Sabemos que a mobilidade é um dos maiores desafios de Jundiaí, e não existe solução simples ou imediata, mas existe trabalho sério, planejamento e investimento. Agora, a Prefeitura passa a ter mais autonomia para fiscalizar e cobrar resultados. A remuneração da empresa está vinculada a indicadores de desempenho, como pontualidade, cumprimento de horários, qualidade do serviço e satisfação do usuário”.
A entrega dos novos ônibus está prevista no processo da Nova Concessão do Transporte Público de Jundiaí, que prevê a incorporação de 100 veículos zero quilômetro ao longo do primeiro ano de contrato. Os veículos seguem o padrão Euro 6, que reduz a emissão de poluentes, e contam com ar-condicionado, acessibilidade e tecnologia embarcada.
A secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, reiterou o impacto da iniciativa para os usuários. “Essa entrega representa um avanço concreto. É mais dignidade para quem utiliza o transporte público, mais eficiência no serviço e mais compromisso com o futuro da nossa cidade”.
Investimento em mobilidade
Jundiaí realiza intervenções viárias em pontos estratégicos para reduzir gargalos e melhorar a fluidez do trânsito, dentro das ações do programa Move Aí. Também estão em andamento projetos de requalificação dos terminais urbanos, ampliação da integração entre modais e articulações com o Governo do Estado para obras estruturantes, como as transposições da Rodovia Anhanguera e os impactos positivos ligados ao Trem Intercidades (TIC).