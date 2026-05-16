A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, realizou na manhã deste sábado (16) a entrega de 70 novos ônibus zero quilômetros para a população que utiliza o transporte público coletivo do município. Os veículos integrados à frota já começam a circular pelas linhas da cidade e vão garantir ainda mais conforto e segurança aos usuários. A cerimônia de entrega foi realizada no Parque da Cidade em evento aberto ao público. A iniciativa contempla a maior integração de ônibus à frota já realizada no município.

A renovação da frota representa uma mudança estrutural no transporte coletivo da cidade e marca o início de um novo modelo de gestão baseado em indicados de desempenho, com foco na qualidade do serviço, modernização da operação e mais conforto aos usuários. Isso significa que a remuneração da empresa responsável pela operação, a J3 Mobilidade SPE, ligada à Viação Jundiaiense, passa a estar diretamente relacionada à qualidade do serviço prestado e à satisfação dos usuários, conforme previsto no edital da concessão. Fazem parte da modernização do sistema a ampliação da frota com ar-condicionado, que deve passar de 32% para 60%, a duplicação dos ônibus articulados e a chegada de novos modelos para diferentes regiões da cidade.

O prefeito Gustavo Martinelli enfatizou que o novo sistema traz mais controle para o poder público e melhores resultados para a população. “Sabemos que a mobilidade é um dos maiores desafios de Jundiaí, e não existe solução simples ou imediata, mas existe trabalho sério, planejamento e investimento. Agora, a Prefeitura passa a ter mais autonomia para fiscalizar e cobrar resultados. A remuneração da empresa está vinculada a indicadores de desempenho, como pontualidade, cumprimento de horários, qualidade do serviço e satisfação do usuário”.