Teve início na noite desta quinta-feira (15) a 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, um dos eventos

mais tradicionais do calendário cultural e turístico de Jundiaí e da Região. Com o tema “Paixão a cada safra!”, o evento valoriza a identidade cultural, a produção agrícola e os trabalhadores, além de movimentar toda a economia, sobretudo nos setores de turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades, entre elas, o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, do prefeito Gustavo Martinelli, vice-prefeito Ricardo Benassi, secretários municipais e prefeitos da Região.

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, reforça a importância do evento para a geração de renda. “A festa cresceu em comparação ao ano passado e as empresas apostaram. Além da uva, há uma gastronomia diversificada.”