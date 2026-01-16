Teve início na noite desta quinta-feira (15) a 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, um dos eventos
mais tradicionais do calendário cultural e turístico de Jundiaí e da Região. Com o tema “Paixão a cada safra!”, o evento valoriza a identidade cultural, a produção agrícola e os trabalhadores, além de movimentar toda a economia, sobretudo nos setores de turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.
A cerimônia de abertura reuniu autoridades, entre elas, o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, do prefeito Gustavo Martinelli, vice-prefeito Ricardo Benassi, secretários municipais e prefeitos da Região.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, reforça a importância do evento para a geração de renda. “A festa cresceu em comparação ao ano passado e as empresas apostaram. Além da uva, há uma gastronomia diversificada.”
Lucena parabenizou a organização da festa. “Temos mais de 3 mil eventos turísticos no Estado e esse é um dos mais importantes. Com certeza, a Festa será surpreendente para todos e maior ainda que a do ano passado”.
Em detalhes
A estrutura da festa foi ampliada e organizada para oferecer diferentes experiências ao público. A entrada principal, pela avenida Jundiaí, dá acesso ao Pavilhão Principal, que abriga a Vila Jundiahy, com a exposição das uvas e frutas premiadas; a Vila Italiana, que recria a casa dos colonos; e a Vila do Vinho, com a participação de 12 adegas e vinícolas. O espaço conta ainda com o Palco Interno Uva Niagara Rosada de Jundiahy e com o Espaço Niagara Rosada de Jundiahy, onde há venda de frutas.
Em seus discurso, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu os presentes, reforçando a importância da festa para a geração de empregos, aos agricultores, à produção da uva Niagara. “Jundiaí sempre foi e sempre será a terra da uva, um legado construído por imigrantes, força da agricultura e famílias e força da terra. Um legado que tem como símbolo a uva Niagara rosada, celebrada aqui. A uva é a estrela, mas quem dá a vida são as pessoas que acreditam em nossa amada Jundiaí”.
Outro destaque é o Espaço Jundiaí Feito à Mão, que reúne 48 artesãos do programa municipal, distribuídos em três corredores no entorno do pavilhão principal. A programação inclui ainda ambientes como o Espaço Rota Afro, o Espaço Fundo Social e o Espaço Brinde Jundiaí, reforçando a diversidade cultural e social do evento. Ao todo, seis palcos estão espalhados pelo parque, com apresentações musicais de diferentes estilos ao longo de todo o dia.
O casal Letícia Oliveira e Ivo Brandindo aproveitou a abertura para degustar as diversas opções de vinho encontradas, mas já sábado pretende aproveitar os shows. “A comida e a bebida são as coisas que mais gostamos”, brincou Letícia.
Serviço
Para facilitar o acesso dos visitantes, a Prefeitura de Jundiaí disponibiliza um bolsão de estacionamento gratuito na Avenida Luiz Gonzaga Martins Guimarães, ao lado do estande da FA Oliva, próximo ao Parque da Uva. O serviço funciona aos sábados e domingos do evento, com transfer gratuito em ônibus circulares até o parque, operando das 8h às 23h30 aos sábados e das 8h às 22h30 aos domingos, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.
A 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos são realizadas no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, o público pode visitar o evento das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h. Visitantes podem levar alimentos não perecíveis para doação ao Fundo Social de Solidariedade.