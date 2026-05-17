Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que Jundiaí tem, até março deste ano, 2.336 processos pendentes relacionados à Saúde. E há mais entradas (394) do que baixas (231) de processos do tipo no primeiro trimestre deste ano. Isso indica tendência de aumento no número de casos relacionados à Saúde na Justiça. A chamada judicialização da Saúde é uma tendência de diversos fatores.

Advogada e presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Jundiaí, Ana Paula Araújo explica que entre os motivos, há "a maior complexidade dos tratamentos, especialmente em áreas como oncologia, doenças raras, terapias multidisciplinares, medicamentos de alto custo e tecnologias ainda não incorporadas ao SUS [Sistema Único de Saúde] ou não previstas no rol da ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar]. O alto valor desses tratamentos também contribui para o aumento das ações, pois muitos são incompatíveis com a realidade financeira das famílias, especialmente em casos graves, raros ou crônicos, podendo ultrapassar a cifra de um milhão de reais".

A advogada fala também sobre o acesso à informação. "O cidadão está mais consciente de seus direitos e tem buscado orientação médica e jurídica. Ao mesmo tempo, ainda há desinformação, com a ideia equivocada de que toda prescrição médica gera o direito ao fornecimento automático e gratuito, sem observância dos critérios legais, técnicos e regulatórios. As negativas e dificuldades administrativas também impulsionam a judicialização. No SUS, envolvem falhas de abastecimento de medicamentos e insumos, filas, falta de vagas, ausência de medicamentos padronizados e demora na incorporação de tecnologias. Nos planos de saúde, são frequentes as negativas de cobertura, tratamentos fora do rol da ANS, home care, terapias, exames e medicamentos".