18 de maio de 2026
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MAIS DE 20 ANOS

Massagista é condenado por estrangular e matar cliente em Jundiaí

Por Da redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Condenação foi de 20 anos e 8 meses
Condenação foi de 20 anos e 8 meses

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou na última quinta-feira (14) o massagista Lucas Gonçalo dos Santos a 20 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de Renan Sposito Miossi, morto por estrangulamento em abril de 2024. O júri também o considerou culpado pelos crimes de ocultação de cadáver e furto. O crime foi registrado em Jundiaí. Na época, Lucas confessou ter matado Renan, que era seu cliente. Ele alegou à polícia que estava sob efeito de drogas e "perdeu a cabeça". O laudo confirmou a morte por estrangulamento.

Relembre o caso:

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