A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia, a partir da próxima segunda-feira (19), o processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2026. O procedimento é voltado a docentes efetivos, não efetivos e contratados e segue até o dia 30 de janeiro.

Todo o processo será realizado de forma digital, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED), no www.sed.educacao.sp.gov.br/inicio. A resolução de atribuição de classes e aulas foi publicada na edição desta quarta-feira (14), no Diário Oficial do Estado.

