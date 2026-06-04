Morreu nesta quinta-feira (4) o ex-vereador e farmacêutico Arnaldo da Farmácia, aos 65 anos. A notícia gerou comoção entre amigos, familiares e moradores de Jundiaí, além de homenagens prestadas por políticos e pessoas próximas. Ao longo da semana, Arnaldo esteve internado e teve o protocolo de morte encefálica iniciado.

Conhecido pelo atendimento próximo à população e pelo trabalho desenvolvido na área da saúde, Arnaldo construiu uma trajetória marcada pelo contato direto com a comunidade. Além da atuação como farmacêutico, também exerceu mandato na Câmara Municipal de Jundiaí entre 2017 e 2020.

Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram seu espírito solidário, a disposição em ajudar as pessoas e a amizade cultivada ao longo dos anos. Para muitos moradores, Arnaldo era mais do que uma liderança política: era uma presença constante no dia a dia da população, sempre disposto a ouvir e orientar quem precisava.