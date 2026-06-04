Ao menos três ocorrências registradas nas rodovias que cortam Jundiaí mobilizaram equipes de resgate durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (4). Os acidentes deixaram uma vítima fatal, quatro pessoas feridas e provocaram interdições em acessos e pistas da região.

Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), por volta das 11h12, no km 58, sentido norte, uma pessoa morreu após um acidente. Segundo a Artesp, um carro colidiu lateralmente contra uma motocicleta. A passageira da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da motocicleta foi socorrido em estado moderado e encaminhado ao hospital. O motorista do automóvel sofreu ferimentos leves.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia, que precisou pousar na rodovia. Durante o atendimento, houve interdições temporárias e congestionamento de 6,8 quilômetros.