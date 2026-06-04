Ao menos três ocorrências registradas nas rodovias que cortam Jundiaí mobilizaram equipes de resgate durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (4). Os acidentes deixaram uma vítima fatal, quatro pessoas feridas e provocaram interdições em acessos e pistas da região.
Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), por volta das 11h12, no km 58, sentido norte, uma pessoa morreu após um acidente. Segundo a Artesp, um carro colidiu lateralmente contra uma motocicleta. A passageira da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da motocicleta foi socorrido em estado moderado e encaminhado ao hospital. O motorista do automóvel sofreu ferimentos leves.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia, que precisou pousar na rodovia. Durante o atendimento, houve interdições temporárias e congestionamento de 6,8 quilômetros.
Pouco tempo depois, às 14h01, uma colisão entre duas motocicletas foi registrada no km 61 da pista marginal sul da Rodovia Anhanguera (SP-330). Conforme a Artesp, uma motocicleta atingiu a traseira da outra, provocando a queda dos dois condutores.
Após o impacto, uma das motocicletas pegou fogo na faixa de rolamento. As duas vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao pronto-socorro. A faixa 1 da pista marginal precisou ser interditada para atendimento da ocorrência.
Carreta tomba em acesso à Bandeirantes
Ainda na madrugada, a primeira ocorrência foi registrada por volta da meia-noite na alça de acesso da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 64. Segundo a AutoBAn, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e tombou no local.
Carreta tombou na alça de acesso entre as rodovias Dom Gabriel e Bandeirantes por volta da meia-noite desta quinta-feira (4)
A alça de acesso permaneceu interditada até as 4h24 para destombamento e remoção do veículo. A carga de aproximadamente 10 toneladas de placas de concreto ficou no canteiro lateral e seria retirada posteriormente. Ninguém se feriu.