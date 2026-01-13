Jundiaí passará a contar, a partir de fevereiro, com sua primeira escola cívico-militar. A Escola Estadual João Batista Curado, localizada no Jardim Tarumã, foi selecionada para a implantação do modelo e será a única da Região Metropolitana de Jundiaí a integrar o programa, segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). As aulas já começam no novo formato no início do ano letivo de 2026, em 2 de fevereiro. O local foi selecionado após articulação do vereador Rodrigo Albino (PL), com deputados e o Governo Federal.

O parlamentar destacou que atuou na articulação para a implantação do programa, em conjunto com profissionais da escola e pais de alunos. Segundo ele, houve apoio do Governo do Estado, por meio do governador Tarcísio de Freitas, e do deputado estadual Tenente Coimbra, também do PL. “Fizemos um abaixo-assinado com a comunidade escolar, a adesão foi boa e a escola foi contemplada. Falei que iria lutar para implantarmos uma escola desse modelo em Jundiaí e conseguimos”, afirmou.