Jundiaí passará a contar, a partir de fevereiro, com sua primeira escola cívico-militar. A Escola Estadual João Batista Curado, localizada no Jardim Tarumã, foi selecionada para a implantação do modelo e será a única da Região Metropolitana de Jundiaí a integrar o programa, segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). As aulas já começam no novo formato no início do ano letivo de 2026, em 2 de fevereiro. O local foi selecionado após articulação do vereador Rodrigo Albino (PL), com deputados e o Governo Federal.
O parlamentar destacou que atuou na articulação para a implantação do programa, em conjunto com profissionais da escola e pais de alunos. Segundo ele, houve apoio do Governo do Estado, por meio do governador Tarcísio de Freitas, e do deputado estadual Tenente Coimbra, também do PL. “Fizemos um abaixo-assinado com a comunidade escolar, a adesão foi boa e a escola foi contemplada. Falei que iria lutar para implantarmos uma escola desse modelo em Jundiaí e conseguimos”, afirmou.
Rodrigo Albino (PL) foi um dos interlocutores para a implantação da escola cívico-militar em Jundiaí
Rodrigo Albino avalia que o modelo pode contribuir para maior disciplina, organização e segurança no ambiente escolar. “É um modelo de ensino que traz mais disciplina, ordem, valores e respeito. Além disso, a presença do militar traz mais segurança aos professores e alunos. Hoje em dia há muitos casos de violência escolar e um policial presente acaba inibindo ao aluno que vai para fazer baderna”, ressalta.
Ele também citou dados que apontam melhora no desempenho acadêmico, na frequência e na satisfação dos alunos em escolas cívico-militares. “Como todo programa, alguns ajustes terão que ser feitos, mas espero que possamos ter mais escolas, não só em Jundiaí, mas em toda a região”, completou.
A Seduc-SP informou que, para o ano letivo, a escola João Batista Curado possui 424 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, com idades entre 11 e 14 anos, além de 62 alunos do Ensino Médio, distribuídos na 2ª e 3ª séries, com idades entre 15 e 18 anos. Ainda segundo a secretaria de Educação, até o momento, não há previsão de abertura de inscrições para a implantação do modelo em outras escolas da cidade ou da região. Em relação ao ensino, a confirmação é de que as escolas cívico-militares seguirão o Currículo Paulista, definido pela Secretaria da Educação.