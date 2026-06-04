Dois homens moradores em Curitiba, que vieram para São Paulo para se juntarem a uma quadrilha especializada em furtos de fios, foram presos na noite desta quarta-feira (3), no km 29 da rodovia Anhanguera, na região do Polvilho, em Cajamar. As prisões foram feitas por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), de Campo Limpo Paulista, que estavam atrás da dupla, depois de terem passado pela cidade. Com eles foram apreendidos R$ 15 mil em fios de cobre. O carro utilizado por eles estava todo adesivado com as marcas da Vivo e o uniforme utilizado por eles também simulava serem funcionários da empresa. Eles são suspeitos de terem cometido vários furtos de fios na região de Jundiaí.
Durante patrulhamento, os GMs Max, Fortunato e Hashiba souberam, por meio de um grupo de WhatsApp integrado por forças de segurança da região, de que um veículo Renault Kangoo estaria transportando fios de cobre provenientes de ação criminosa. As informações compartilhadas entre os agentes eram atualizadas constantemente e em tempo real, permitindo o acompanhamento da movimentação do referido veículo e a indicação de sua localização aproximada durante todo o deslocamento.
Diante das informações recebidas, a equipe iniciou a caça com vistas à localização do automóvel, passando a monitorar sua rota. Durante o deslocamento pela rodovia Edgar Márcio Zambotto, foi possível confirmar a movimentação suspeita, constatando-se que seus ocupantes haviam acabado de deixar os limites territoriais de Campo Limpo Paulista, entrando em Cajamar.
A equipe localizou o veículo, já no km 29 na Anhanguera, no sentido São Paulo, e deu ordem de parada. Durante a abordagem, foram identificados dois homens. Em busca veicular foram localizados diversos fios de cobre, objetos que apresentavam compatibilidade com os materiais informados como provenientes de furto. Também foram encontrados ímãs adesivados com a logomarca da empresa Vivo, bem como uniformes na cor roxa, tonalidade amplamente associada à identidade visual da operadora de telecomunicações.
Tais objetos indicavam possível utilização para caracterizar visualmente o veículo e seus ocupantes como funcionários ou prestadores de serviço da empresa, com o aparente objetivo de facilitar o acesso a locais de interesse e reduzir suspeitas durante a ação criminosa. Esta, inclusive, é linha de investigações da Polícia Civil de São Paulo, que vem investigando a quadrilha, e que vai se beneficiar das prisões para conseguir mais informações.
Eles não quiseram informar onde furtaram os fios. Sabe-se, porém, que vieram de Curitiba para se juntarem a uma quadrilha de furtos e levariam os fios para Poá. Um funcionários da Vivo compareceu à delegacia e reconheceu os fios como pertencentes à empresa.
Os suspeitos, o veículo e os objetos apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia de Cajamar, onde a ocorrência foi registrada. Eles foram presos em flagrante.