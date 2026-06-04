Dois homens moradores em Curitiba, que vieram para São Paulo para se juntarem a uma quadrilha especializada em furtos de fios, foram presos na noite desta quarta-feira (3), no km 29 da rodovia Anhanguera, na região do Polvilho, em Cajamar. As prisões foram feitas por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), de Campo Limpo Paulista, que estavam atrás da dupla, depois de terem passado pela cidade. Com eles foram apreendidos R$ 15 mil em fios de cobre. O carro utilizado por eles estava todo adesivado com as marcas da Vivo e o uniforme utilizado por eles também simulava serem funcionários da empresa. Eles são suspeitos de terem cometido vários furtos de fios na região de Jundiaí.

Durante patrulhamento, os GMs Max, Fortunato e Hashiba souberam, por meio de um grupo de WhatsApp integrado por forças de segurança da região, de que um veículo Renault Kangoo estaria transportando fios de cobre provenientes de ação criminosa. As informações compartilhadas entre os agentes eram atualizadas constantemente e em tempo real, permitindo o acompanhamento da movimentação do referido veículo e a indicação de sua localização aproximada durante todo o deslocamento.

Diante das informações recebidas, a equipe iniciou a caça com vistas à localização do automóvel, passando a monitorar sua rota. Durante o deslocamento pela rodovia Edgar Márcio Zambotto, foi possível confirmar a movimentação suspeita, constatando-se que seus ocupantes haviam acabado de deixar os limites territoriais de Campo Limpo Paulista, entrando em Cajamar.