A família da jovem Luiza Giovanna de Oliveira Rocha, de 16 anos, moradora de Várzea Paulista, procura por ela desde a tarde desta quarta-feira (3), após seu desaparecimento durante um passeio com uma amiga no Centro de Jundiaí. A mãe, Francine de Paula Oliveira Preto, acredita que a adolescente tenha fugido para Piracicaba para se encontrar com a namorada, de 32 anos. "Eu proibi esse namoro, e ela vem insistindo para ir morar com essa mulher. Por conta dessa proibição, acreditamos que ela tenha ido para lá", afirmou a mãe.
Dona Francine contou que, com o conhecimento do pai da adolescente - os pais são separados -, levou a filha para passear no Centro de Jundiaí, onde ela e uma amiga foram deixadas. Durante o passeio, as duas se separaram, e Luiza informou que retornaria para casa utilizando um carro de aplicativo. "Mas isso não aconteceu. A última vez que ela visualizou mensagens foi por volta das 14h30", comentou a mãe, que também registrou um Boletim de Ocorrência.
Ainda de acordo com Francine, a mulher vem enviado mensagens para a adolescente, tentando convencê-la a ir morar com ela em Piracicaba.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Luiza deve entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) ou 181 (Disque Denúncia).