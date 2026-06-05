05 de junho de 2026
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LUTO

Morre o médico Luis Roberto Antonio Annichino

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reconhecido pela dedicação à medicina e ao cooperativismo, Luis Roberto Antonio Annichino deixa legado na área da saúde
Reconhecido pela dedicação à medicina e ao cooperativismo, Luis Roberto Antonio Annichino deixa legado na área da saúde

Morreu nesta sexta-feira (5) o médico Luis Roberto Antonio Annichino. Reconhecido por sua atuação na área da saúde, Annichino construiu uma trajetória marcada pelo trabalho dedicado à medicina e pelo envolvimento com iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor na região. Ao longo da carreira, conquistou o respeito de pacientes, profissionais da saúde e parceiros de atuação.

Nas redes sociais e em mensagens de condolências, amigos e colegas destacaram sua dedicação profissional, o comprometimento com a assistência médica e a contribuição prestada à comunidade ao longo dos anos.

Em nota, a Unimed Jundiaí lamentou o falecimento do médico e destacou sua atuação junto à cooperativa e ao cooperativismo médico. A instituição também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

Informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.

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