Morreu nesta sexta-feira (5) o médico Luis Roberto Antonio Annichino. Reconhecido por sua atuação na área da saúde, Annichino construiu uma trajetória marcada pelo trabalho dedicado à medicina e pelo envolvimento com iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor na região. Ao longo da carreira, conquistou o respeito de pacientes, profissionais da saúde e parceiros de atuação.

Nas redes sociais e em mensagens de condolências, amigos e colegas destacaram sua dedicação profissional, o comprometimento com a assistência médica e a contribuição prestada à comunidade ao longo dos anos.

Em nota, a Unimed Jundiaí lamentou o falecimento do médico e destacou sua atuação junto à cooperativa e ao cooperativismo médico. A instituição também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.