Cerca de 1.000 estudantes da rede estadual de São Paulo participaram do programa Prontos pro Mundo em 2025. Durante três meses, os alunos vivenciaram a rotina de estudos e também da cultura em cinco países de língua inglesa. No próximo ano, outros 1.000 jovens participarão da iniciativa inédita da Secretaria da Educação do Estado.

Desde sua criação, o Governo de São Paulo já investiu R$ 53,6 milhões no programa, que oferece aulas de idiomas e intercâmbios em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Em 2026, a Irlanda substituirá o Reino Unido na rota dos intercambistas. “O Prontos Pro Mundo é o início de uma jornada de conquistas e aprendizados que marcará a vida desses jovens para sempre”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.



O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.