Cerca de 1.000 estudantes da rede estadual de São Paulo participaram do programa Prontos pro Mundo em 2025. Durante três meses, os alunos vivenciaram a rotina de estudos e também da cultura em cinco países de língua inglesa. No próximo ano, outros 1.000 jovens participarão da iniciativa inédita da Secretaria da Educação do Estado.
Desde sua criação, o Governo de São Paulo já investiu R$ 53,6 milhões no programa, que oferece aulas de idiomas e intercâmbios em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Em 2026, a Irlanda substituirá o Reino Unido na rota dos intercambistas. “O Prontos Pro Mundo é o início de uma jornada de conquistas e aprendizados que marcará a vida desses jovens para sempre”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.
O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.
Antes das provas para a seleção dos 500 estudantes beneficiados por semestre pelo intercâmbio, 70 mil estudantes são convocados para as aulas preparatórias de língua inglesa.
A proposta da Educação com o Prontos pro Mundo é beneficiar, com o programa, alunos de todas as cidades paulistas — desde que eles atendam a todos os passos da jornada rumo à viagem de três meses, que envolve ter boas notas no boletim escolar e no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), frequência escolar na escola regular e no curso de inglês, e ser aprovado na prova de proficiência do idioma.
Foi assim que o morador da zona rural da cidade de Cerqueira César, Kauê Gregório, 16 anos, saiu da cidade a 291 quilômetros da capital para andar de avião pela primeira vez com destino ao Canadá. Durante o intercâmbio, ele esteve hospedado na casa de uma família e matriculado em uma escola da cidade de Powell River, na Colúmbia Britânica.
“Eu diria que era um sonho impossível, principalmente quando nós moramos no interior do estado, mas chegou o programa e nós conseguimos”, além de Kauê, outros dois estudantes da mesma unidade de ensino em Cerqueira César, a Escola Estadual Professor José Leite Pinheiro, também são do Prontos pro Mundo. Brian Fernandes, de 17 anos de idade, foi para o Canadá no primeiro semestre de 2025, e Yasmin Gabrielly Leme Carlos, de 16 anos de idade, viajará para a Austrália no primeiro semestre de 2026.
Kauê acaba de voltar para o Brasil e conta que ficou impressionado com a experiência desde que chegou ao aeroporto para a viagem de ida. “Lembro do raio-x, da revista, quando eu cheguei e vi os rapazes trabalhando com os ‘caminhõezinhos’ do lado do avião, perto da turbina. Quando eu entrei no avião, era tudo diferente, as poltronas, os corredores. Tinha uma ‘televisãozinha’, que aparecia a rota até o Canadá. Agora, eu quero viajar de novo. Se der, nós viajaremos o mundo inteiro agora”, diz Kauê.
No Canadá, a rotina de Kauê era completamente diferente da que ele tem em Cerqueira César. Por aqui, ele conta que está acostumado a acordar de madrugada para ajudar o pai a tirar leite de vaca, cortar o trato (o alimento) para vacas e bezerros e auxiliar os avós com os serviços na horta. Em Cerqueira César, ele estuda na parte da tarde. “Lá eu acordava mais tarde, ia para a escola em um horário diferente”.
Agora, Kauê tem novos planos para o futuro. O estudante, que quer fazer a faculdade de engenharia mecânica, já começa a escrever novos planos. “O Prontos pro Mundo me ajudou com o inglês e, agora, eu espero conseguir sair do país e trabalhar fora, mexer com fusca”, diz ele, que é apaixonado por esse tipo de carro.