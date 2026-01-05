05 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADES

Ano começa com mais de mil vagas de emprego em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Quem busca uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, as vagas disponíveis abrangem diversas áreas
Quem busca uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, as vagas disponíveis abrangem diversas áreas

Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho neste início de ano, Jundiaí começa janeiro com um cenário positivo. O Portal Jundiaí Empreendedora reúne 1.067 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (5), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação.

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como operador de caixa, assistente de vendas, motorista, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.

LEIA MAIS:

Segundo a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, o comportamento do mercado de trabalho no fim de 2025 foi atípico e contribuiu para esse bom início de ano. “Normalmente, no final do ano, há uma queda significativa tanto na oferta de vagas quanto na procura por emprego. Em dezembro passado, isso não aconteceu. Tivemos empresas cadastrando vagas e realizando processos seletivos até os últimos dias do ano, algo diferente do que víamos em anos anteriores. A procura por vagas caiu menos do que o esperado, e o número de oportunidades se manteve alto. Começar janeiro com mais de mil vagas disponíveis mostra um cenário bastante positivo”, destaca.

Inclusão e oportunidades

O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 58 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Como se cadastrar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente on-line, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis.

O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.

Atendimento presencial

Além do acesso on-line, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3), por meio deste link.

