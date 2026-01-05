Um homem foi preso por injúria racial e violência doméstica contra a esposa e familiares dela, em Cabreúva. A prisão foi feita por guardas municipais.

A Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um bairro da cidade. No local, os agentes fizeram contato com a vítima, que informou que o esposo havia tentado agredi-la e foi impedido por sua irmã. Nesse momento, o homem ficou ainda mais agressivo e passou a proferir ofensas racistas contra elas.

Além disso, ele quebrou a porta da residência, assustando a esposa, a cunhada e quatro crianças, que se trancaram em um quarto e acionaram a corporação.