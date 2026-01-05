Um morador do Jardim Ana Maria, em Louveira, que havia sido preso no último dia 1º pela Polícia Militar por furto qualificado em um mercado — e que recebeu de moradores locais o título de “odiado no bairro” — foi preso novamente na madrugada deste domingo (4), mais uma vez pela PM, desta vez por furto de veículo. O suspeito estava em liberdade provisória, após ter sido solto durante audiência de custódia realizada na tarde de sexta-feira (2), referente à prisão ocorrida no dia 1º. Desta vez, porém, durante nova audiência de custódia, ele teve o flagrante convertido em prisão preventiva e permaneceu preso.
Durante patrulhamento, o 2º sargento Godoi e cabo Saccardi foram acionados pelo Centro de Operações da PM (Copom) para averiguar uma denúncia de atitude suspeita na rua Antônio Chicalhone, no bairro Santo Antônio. Segundo a informação, um homem vestindo camiseta nas cores rosa e branca teria quebrado o vidro de um veículo estacionado, possivelmente com a intenção de furtá-lo. Os agentes foram para o local localizaram o suspeito, já com o carro, nas proximidades do local do furto. Ao perceber a aproximação da polícia, ele desembarcou e tentou fugir a pé, mas foi abordado.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriar o automóvel, os policiais constataram que o vidro do passageiro estava quebrado. Questionado, o homem alegou ser o proprietário, afirmando que havia perdido as chaves e por isso quebrado o vidro.
A consulta da placa, porém, mostrou que ele estava mentindo. O veículo pertencia a outra pessoa, morador da rua onde o carro havia sido furtado. Uma viatura foi até o endereço informado e conseguiu contato com o proprietário, que confirmou que o carro havia sido levado momentos antes. Ele compareceu ao local da abordagem ao suspeito e confirmou ser seu veículo.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por furto qualificado e foi encaminhado ao Distrito Policial de Louveira, onde acabou preso em flagrante.
Na audiência de custódia, na tarde deste domingo, ele teve decretada sua prisão preventiva e desta vez foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.
'ODIADO NO BAIRRO'
No último dia 1º a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de um mercado no bairro Ana Maria após um homem invadir o local e subtrair mercadorias mediante ameaça às funcionárias, utilizando uma faca.
Deslocaram-se até o estabelecimento o cabo Correia e o soldado Cirqueira, que recolheram imagens do crime ocorrido momentos antes, além de registros de outro furto no mesmo mercado, praticado pelo mesmo indivíduo na noite do dia 31. Com base nas imagens, os policiais iniciaram diligências e localizaram um suspeito em um posto de combustíveis, onde ele estava parado devido à falta de combustível em seu veículo.
Durante a abordagem, o homem confessou ter acabado de furtar o mercadinho e afirmou que, em sua residência, guardava parte dos produtos subtraídos do mesmo local no dia anterior.
Na casa do suspeito, localizada nas proximidades, os policiais recuperaram parte das mercadorias furtadas. Ao todo, foram apreendidos 2 kg de carne, 2 kg de linguiça, 2 kg de panceta, 1 kg de frango, 1 kg de carne em espeto e 12 latas de cerveja.
O homem recebeu voz de prisão por roubo e foi encaminhado ao Plantão Policial. Durante a apresentação da ocorrência, o proprietário de outro mercadinho, situado em um bairro da mesma região, também compareceu e reconheceu o detido como autor de um furto em seu estabelecimento.
Em conversa com a reportagem, os policiais relataram que o mesmo indivíduo já havia sido detido dias antes, suspeito de ameaçar fiéis com uma faca enquanto chegavam para a missa na Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens e Santo Antônio de Pádua. Ele também possui registros de detenções anteriores por realizar manobras perigosas com o veículo e por circular empunhando uma faca, exibindo o objeto para moradores da região. Além disso, ele também já tem passagem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.
Segundo o cabo Correia, moradores chegaram a comemorar a prisão, afirmando que o homem é conhecido no bairro por ameaçar pessoas e causar transtornos e recebeu o título de "odiado no bairro".
Nesta ocasião, apesar do uso de uma faca e das ameaças às funcionárias, o delegado plantonista entendeu que o crime se enquadra como furto qualificado e determinou a prisão em flagrante.