Um morador do Jardim Ana Maria, em Louveira, que havia sido preso no último dia 1º pela Polícia Militar por furto qualificado em um mercado — e que recebeu de moradores locais o título de “odiado no bairro” — foi preso novamente na madrugada deste domingo (4), mais uma vez pela PM, desta vez por furto de veículo. O suspeito estava em liberdade provisória, após ter sido solto durante audiência de custódia realizada na tarde de sexta-feira (2), referente à prisão ocorrida no dia 1º. Desta vez, porém, durante nova audiência de custódia, ele teve o flagrante convertido em prisão preventiva e permaneceu preso.

Durante patrulhamento, o 2º sargento Godoi e cabo Saccardi foram acionados pelo Centro de Operações da PM (Copom) para averiguar uma denúncia de atitude suspeita na rua Antônio Chicalhone, no bairro Santo Antônio. Segundo a informação, um homem vestindo camiseta nas cores rosa e branca teria quebrado o vidro de um veículo estacionado, possivelmente com a intenção de furtá-lo. Os agentes foram para o local localizaram o suspeito, já com o carro, nas proximidades do local do furto. Ao perceber a aproximação da polícia, ele desembarcou e tentou fugir a pé, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriar o automóvel, os policiais constataram que o vidro do passageiro estava quebrado. Questionado, o homem alegou ser o proprietário, afirmando que havia perdido as chaves e por isso quebrado o vidro.