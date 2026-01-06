Um homem de 29 anos morreu no Hospital São Vicente, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (5), onde estava internado desde a madrugada, após sofrer um acidente na avenida Fernão Dias Paes Leme, em Várzea Paulista. No momento do acidente, ele conduzia uma motocicleta e era seguido pela ex-namorada, em outra moto. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

O acidente ocorreu no início da madrugada, quando o motociclista colidiu contra uma lixeira fixada em um poste de energia elétrica e, em seguida, percorreu cerca de 30 metros desgovernado, até sofrer um novo impacto. Populares e a ex-namorada tentaram prestar socorro, mas a vítima apresentava intenso sangramento pela boca, nariz e ouvidos, motivo pelo qual o serviço de ambulância foi acionado.

Ele foi socorrido em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferido para o Hospital São Vicente, onde morreu no início da tarde.