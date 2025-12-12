Com música, dança e a participação de dezenas de assistidos da rede socioassistencial, a Prefeitura de Jundiaí inaugurou nesta quinta-feira (11) a Vila de Oportunidades, novo equipamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Instalado no Espaço Expressa, o complexo integra, em um único local, políticas de geração de renda, qualificação profissional, segurança alimentar e inclusão produtiva. O evento também marcou o lançamento oficial da moeda social Japi, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas nos programas municipais. A moeda permitirá a compra de produtos do cotidiano, como roupas e alimentos, em equipamentos da rede, como CRAS e Centro POP.
Entre os ambientes que compõem a Vila de Oportunidades está o Banho e Tosa Social, uma incubadora socioprodutiva para pessoas acompanhadas pelo Centro POP, Casa de Passagem e abrigos. O espaço oferece formação prática em cuidados de animais, promovendo reinserção social e aprendizado profissional. Outra incubadora é o Espaço de Beleza, voltado à formação e prática supervisionada para participantes indicados pelos CRAS e CREAS, com apoio psicossocial para construção de projetos de vida e ampliação da autonomia. Os primeiros usuários dessas incubadoras ainda estão em fase de seleção.
“O espaço representa o que há de mais humano, pois reunirá cuidado, proteção e geração de autonomia para transformar, de verdade, a vida de quem mais precisa”, diz o prefeito Gustavo Martinelli.
O complexo
A Vila abriga também o Empório Social, onde serão comercializados produtos feitos pelos usuários da rede socioassistencial, como itens das oficinas, da cozinha social, da Saúde Mental e do grupo Colmeia de Economia Solidária. Os móveis do Empório foram confeccionados por pessoas acolhidas no abrigo Santa Marta, entre elas, Moisés Fernandes Teles, 57 anos, que comemorou ter colaborado com o espaço. “Fiz a parte de acabamento das prateleiras. Todos foram muito dedicados e fizemos tudo o que pudemos para deixar tudo pronto”, contou.
Outra novidade é a Agência Social que fará a intermediação de mão de obra entre usuários do SUAS e empresas contratadas pela Prefeitura. O novo equipamento vai mapear perfis, encaminhar candidatos e garantir que parte das vagas nos serviços municipais seja destinada ao público acompanhado pela Assistência Social, ampliando o acesso ao emprego formal.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforçou o propósito integrado do equipamento: “Aqui temos um complexo para desenvolver talentos e saberes e ampliar horizontes das famílias de Jundiaí. Aqui, unimos qualificação profissional, alimentação adequada, geração de renda e acesso ao trabalho formal”.
A Feira do Bem, tradicional ação destinada prioritariamente a idosos beneficiários do BPC, também passou a integrar o complexo. O espaço oferece frutas, legumes e verduras frescas que poderão ser adquiridas com a moeda Japi, promovendo segurança alimentar, autonomia e convivência. A inauguração marca ainda a retomada do Banco de Alimentos. Em 2026, serão abertas, ainda, a Comedoria e a Cozinha da Gente.
Localizado no Expressa, o espaço irá fortalecer a autonomia de famílias em vulnerabilidade