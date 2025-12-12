Com música, dança e a participação de dezenas de assistidos da rede socioassistencial, a Prefeitura de Jundiaí inaugurou nesta quinta-feira (11) a Vila de Oportunidades, novo equipamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Instalado no Espaço Expressa, o complexo integra, em um único local, políticas de geração de renda, qualificação profissional, segurança alimentar e inclusão produtiva. O evento também marcou o lançamento oficial da moeda social Japi, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas nos programas municipais. A moeda permitirá a compra de produtos do cotidiano, como roupas e alimentos, em equipamentos da rede, como CRAS e Centro POP.

Entre os ambientes que compõem a Vila de Oportunidades está o Banho e Tosa Social, uma incubadora socioprodutiva para pessoas acompanhadas pelo Centro POP, Casa de Passagem e abrigos. O espaço oferece formação prática em cuidados de animais, promovendo reinserção social e aprendizado profissional. Outra incubadora é o Espaço de Beleza, voltado à formação e prática supervisionada para participantes indicados pelos CRAS e CREAS, com apoio psicossocial para construção de projetos de vida e ampliação da autonomia. Os primeiros usuários dessas incubadoras ainda estão em fase de seleção.

“O espaço representa o que há de mais humano, pois reunirá cuidado, proteção e geração de autonomia para transformar, de verdade, a vida de quem mais precisa”, diz o prefeito Gustavo Martinelli.