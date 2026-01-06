Uma menina de 5 anos se perdeu no Jardim do Lago, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (5), após sair de casa sem avisar a mãe para brincar em um parquinho próximo à residência. Ela foi localizada por acaso por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, a cerca de quatro quilômetros de distância de casa.

Os policiais realizavam patrulhamento pela avenida Nações Unidas por volta das 13h50, quando se depararam com a criança caminhando sozinha, chorando e desorientada.

Eles pararam para averiguação e, nesse momento, a menina contou que havia saído para brincar sem o consentimento da mãe e acabou se perdendo.