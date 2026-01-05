A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, reuniu as principais dúvidas sobre o processo de inscrição e seleção dos empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, com o objetivo de garantir transparência e orientar a população interessada.
Os empreendimentos integram o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, e seguem os critérios estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades. As inscrições terão início no dia 7 de janeiro e ficarão abertas por 30 dias.
LEIA MAIS:
Kelly Galbieri, diretora de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação Social, destaca que a divulgação das perguntas e respostas tem o papel de dar mais tranquilidade aos candidatos durante o processo. “Sabemos que muitas famílias têm dúvidas e inseguranças ao participar de um processo habitacional. Por isso, reunimos essas perguntas e respostas para esclarecer os principais pontos sobre a inscrição e a seleção. A informação correta é fundamental para que todos participem com igualdade de condições e evitem erros que possam comprometer a inscrição.”
Abaixo, veja os esclarecimentos mais frequentes:
- Posso me inscrever no Residencial Cravos III e IV?
Sim. O interessado deve acessar os dois links, realizando uma inscrição para o Cravos III e outra para o Cravos IV.
- Como saber se faço parte de área de risco classificada como “alto” ou “muito alto”?
O edital traz uma tabela com os níveis de risco: alto, muito alto e setor de monitoramento. Todos os níveis são contemplados para fins de pontuação no processo de seleção.
- Preciso levar laudos médicos no momento da inscrição?
Não. Para a inscrição, são exigidos apenas RG, CPF e comprovante de residência (serão aceitas somente contas de água, luz ou gás).
Laudos médicos e outros documentos adicionais serão solicitados apenas às famílias que forem contempladas.
- É necessário chegar cedo para se inscrever?
Não. As inscrições permanecerão abertas por 30 dias, incluindo finais de semana, sábados e domingos. Todos os inscritos terão as mesmas chances, independentemente do dia em que realizarem a inscrição.
A Prefeitura reforça que a inscrição online, feita em casa pelo celular ou computador, é mais rápida e prática do que o atendimento presencial.
- Receberei algum comprovante de inscrição?
Não haverá comprovante físico. Por isso, é fundamental preencher todos os campos corretamente e finalizar o processo até aparecer a mensagem “finalizado com sucesso”.
- A renda exigida de R$ 2.850,00 é por pessoa?
Não. O valor refere-se à renda familiar total, ou seja, à soma da renda de todas as pessoas que moram no mesmo domicílio. Esse total não pode ultrapassar R$ 2.850,00.
- Faço parte do cadastro de outra pessoa. Posso me inscrever em meu nome?
Não. Não é permitido o desdobro familiar (separar integrantes de uma mesma família) durante o período de inscrições.
Qualquer alteração cadastral deverá ser feita a partir de 7 de fevereiro de 2026. A secretaria orienta que o cadastro esteja sempre atualizado para futuros empreendimentos habitacionais.
- Basta a autodeclaração para ser considerada pessoa negra, indígena ou quilombola?
Não. Essas informações devem constar no Cadastro Único (CadÚnico) para que possam ser validadas.
- Como comprovar que moro em Jundiaí há mais de 10 anos?
A comprovação pode ser feita por meio de:
Registro da Justiça Eleitoral;
Contas de consumo (água, luz ou gás);
Comprovante de matrícula de crianças em escolas do município.
A Prefeitura de Jundiaí reforça que todas as informações oficiais, incluindo editais, cronograma e critérios completos, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município e nos canais institucionais da administração municipal.