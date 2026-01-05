Os empreendimentos integram o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, e seguem os critérios estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades. As inscrições terão início no dia 7 de janeiro e ficarão abertas por 30 dias.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, reuniu as principais dúvidas sobre o processo de inscrição e seleção dos empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, com o objetivo de garantir transparência e orientar a população interessada.

Kelly Galbieri, diretora de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação Social, destaca que a divulgação das perguntas e respostas tem o papel de dar mais tranquilidade aos candidatos durante o processo. “Sabemos que muitas famílias têm dúvidas e inseguranças ao participar de um processo habitacional. Por isso, reunimos essas perguntas e respostas para esclarecer os principais pontos sobre a inscrição e a seleção. A informação correta é fundamental para que todos participem com igualdade de condições e evitem erros que possam comprometer a inscrição.”

Abaixo, veja os esclarecimentos mais frequentes:

Posso me inscrever no Residencial Cravos III e IV?

Sim. O interessado deve acessar os dois links, realizando uma inscrição para o Cravos III e outra para o Cravos IV. Como saber se faço parte de área de risco classificada como “alto” ou “muito alto”?

O edital traz uma tabela com os níveis de risco: alto, muito alto e setor de monitoramento. Todos os níveis são contemplados para fins de pontuação no processo de seleção. Preciso levar laudos médicos no momento da inscrição?

Não. Para a inscrição, são exigidos apenas RG, CPF e comprovante de residência (serão aceitas somente contas de água, luz ou gás).

Laudos médicos e outros documentos adicionais serão solicitados apenas às famílias que forem contempladas. É necessário chegar cedo para se inscrever?

Não. As inscrições permanecerão abertas por 30 dias, incluindo finais de semana, sábados e domingos. Todos os inscritos terão as mesmas chances, independentemente do dia em que realizarem a inscrição.

A Prefeitura reforça que a inscrição online, feita em casa pelo celular ou computador, é mais rápida e prática do que o atendimento presencial. Receberei algum comprovante de inscrição?

Não haverá comprovante físico. Por isso, é fundamental preencher todos os campos corretamente e finalizar o processo até aparecer a mensagem “finalizado com sucesso”. A renda exigida de R$ 2.850,00 é por pessoa?

Não. O valor refere-se à renda familiar total, ou seja, à soma da renda de todas as pessoas que moram no mesmo domicílio. Esse total não pode ultrapassar R$ 2.850,00. Faço parte do cadastro de outra pessoa. Posso me inscrever em meu nome?

Não. Não é permitido o desdobro familiar (separar integrantes de uma mesma família) durante o período de inscrições.

Qualquer alteração cadastral deverá ser feita a partir de 7 de fevereiro de 2026. A secretaria orienta que o cadastro esteja sempre atualizado para futuros empreendimentos habitacionais. Basta a autodeclaração para ser considerada pessoa negra, indígena ou quilombola?

Não. Essas informações devem constar no Cadastro Único (CadÚnico) para que possam ser validadas. Como comprovar que moro em Jundiaí há mais de 10 anos?

A comprovação pode ser feita por meio de:

Registro da Justiça Eleitoral;

Contas de consumo (água, luz ou gás);

Comprovante de matrícula de crianças em escolas do município.

A Prefeitura de Jundiaí reforça que todas as informações oficiais, incluindo editais, cronograma e critérios completos, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município e nos canais institucionais da administração municipal.