A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, divulgou o balanço de abertura de empresas no município em 2025. Segundo levantamento elaborado pelo Departamento de Licenciamento de Atividades, o período entre 1º de janeiro e 30 de novembro registrou 5.789 novos negócios. Desse montante, 4.476 são Microempresas (ME). Empresas do setor de prestação de serviços seguem sendo as principais responsáveis pelas aberturas, com 4.461 negócios.

O levantamento confirma a predominância dos pequenos negócios na economia local. Além das 4.476 ME’s, foram abertas 711 Empresas de Pequeno Porte (EPP), o que significa que 88% das novas atividades são formadas por pequenos empreendedores. As demais 602 aberturas são de empresas de outros portes.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os dados evidenciam o bom momento pelo qual passa Jundiaí. “Jundiaí mais uma vez demonstra sua força econômica, capacidade de atração de investimentos e ambiente favorável ao empreendedorismo”, afirma. “O crescimento expressivo de micro e pequenas empresas confirma que nossa cidade oferece segurança, qualificação e oportunidades para quem quer empreender. Com políticas públicas sólidas, inovação e simplificação de processos, seguimos construindo um ecossistema competitivo e diversificado, que gera emprego, renda e desenvolvimento para toda a população”, completa.