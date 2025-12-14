A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, divulgou o balanço de abertura de empresas no município em 2025. Segundo levantamento elaborado pelo Departamento de Licenciamento de Atividades, o período entre 1º de janeiro e 30 de novembro registrou 5.789 novos negócios. Desse montante, 4.476 são Microempresas (ME). Empresas do setor de prestação de serviços seguem sendo as principais responsáveis pelas aberturas, com 4.461 negócios.
O levantamento confirma a predominância dos pequenos negócios na economia local. Além das 4.476 ME’s, foram abertas 711 Empresas de Pequeno Porte (EPP), o que significa que 88% das novas atividades são formadas por pequenos empreendedores. As demais 602 aberturas são de empresas de outros portes.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os dados evidenciam o bom momento pelo qual passa Jundiaí. “Jundiaí mais uma vez demonstra sua força econômica, capacidade de atração de investimentos e ambiente favorável ao empreendedorismo”, afirma. “O crescimento expressivo de micro e pequenas empresas confirma que nossa cidade oferece segurança, qualificação e oportunidades para quem quer empreender. Com políticas públicas sólidas, inovação e simplificação de processos, seguimos construindo um ecossistema competitivo e diversificado, que gera emprego, renda e desenvolvimento para toda a população”, completa.
Áreas de atuação
A prestação de serviços foi responsável pela maior parte das aberturas, somando 4.461 empresas e representando 75,88% do total. Foram registradas 3.478 microempresas e 512 EPPs e 471 empresas de outros portes. O setor inclui atividades que têm crescido de maneira consistente em Jundiaí. Alguns exemplos de negócios são promoção de vendas, com 897 novos registros, serviços administrativos e de expediente, com 491, além de 200 empresas de digitação, 152 clínicas de psicologia e 150 escritórios administrativos.
O comércio também apresentou expansão significativa, com 1.304 novas empresas abertas, equivalentes a 22,18% do total. Foram 991 microempresas e 190 EPPs e 123 empresas de outros portes. O destaque ficou para o comércio varejista em geral, incluindo e-commerce, que somou 574 registros, seguido pelos segmentos de vestuário, mercadorias variadas, restaurantes e produtos artesanais.
Já a indústria contabilizou 24 aberturas no período - sete ME’s, nove EPP’s e oito empresas de outros portes, com novos empreendimentos principalmente nas áreas de fabricação de