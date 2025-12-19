A Segurança Pública em Jundiaí encerra o ano com avanços expressivos na integração entre forças policiais, ampliação do patrulhamento, investimentos em tecnologia, reforço na frota e redução de índices criminais. O balanço da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) destaca ainda a convocação de novos guardas municipais, medida que fortaleceu o efetivo operacional e ampliou a capacidade de atuação da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ).
De acordo com o secretário municipal Guilherme Balbino Rigo, 2025 foi um período de desafios orçamentários, mas de conquistas efetivas. Enfrentando limitações, a pasta organizou prioridades em conjunto com as secretarias de Finanças, Justiça e Cidadania e Administração e Gestão de Pessoas. O planejamento garantiu estrutura e equipamentos à corporação e permitiu avançar em políticas de prevenção, proteção e inteligência policial.
A integração operacional entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar foi ampliada ao longo do ano, resultando em monitoramento mais qualificado, compartilhamento de dados estratégicos e maior identificação de criminosos. O trabalho conjunto refletiu em queda de furtos, roubos e crimes violentos, conforme boletins oficiais divulgados em novembro. Rigo reforça que o enfrentamento ao crime passa cada vez mais por inteligência e prevenção, com uso de bases de dados e ações coordenadas.
O avanço tecnológico também marcou o período. A SMSP aderiu ao programa estadual Muralha Paulista, com reconhecimento facial e cruzamento de informações para localização de procurados. A pasta firmou convênio com o Infocrim 4.0, integrando dados de ocorrências em tempo real, e passou a acessar o Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, conectando o monitoramento municipal às câmeras federais. A Prefeitura lançou ainda o aplicativo 153, que permite denúncias com envio de fotos, vídeos e geolocalização pelo celular.
A criação da Ronda Rural garantiu presença permanente no campo, com patrulhamento ostensivo e atuação de inteligência em áreas produtivas, atendendo demandas históricas de agricultores e sitiantes. Como reforço à prevenção, cinco torres de segurança foram instaladas em pontos estratégicos, equipadas com câmeras, iluminação e comunicação direta com o Centro de Operações Táticas da GMJ.
A frota recebeu novas viaturas, com outras unidades em processo de incorporação. Somado a isso, a convocação de novos guardas reforçou o efetivo, ampliando escalas, patrulhamento territorial, resposta operacional e capacidade de autuação da corporação.
No campo legislativo, 2025 registrou avanço com o encaminhamento à Câmara da Lei do Silêncio e Autonomia Operacional, proposta que moderniza procedimentos administrativos, fortalece a atuação da GMJ e intensifica o combate à perturbação do sossego e ilícitos correlatos.
Para 2026, a SMSP projeta expansão do videomonitoramento, novas tecnologias, intensificação da proteção escolar, políticas preventivas, ampliação do patrulhamento e mais integração com o Governo do Estado e forças federais. Segundo Rigo, “segurança se constrói com planejamento, tecnologia e presença permanente nos territórios”.
Para conferir a entrevista concedida pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, à equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí, clique aqui.