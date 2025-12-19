A Segurança Pública em Jundiaí encerra o ano com avanços expressivos na integração entre forças policiais, ampliação do patrulhamento, investimentos em tecnologia, reforço na frota e redução de índices criminais. O balanço da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) destaca ainda a convocação de novos guardas municipais, medida que fortaleceu o efetivo operacional e ampliou a capacidade de atuação da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ).

De acordo com o secretário municipal Guilherme Balbino Rigo, 2025 foi um período de desafios orçamentários, mas de conquistas efetivas. Enfrentando limitações, a pasta organizou prioridades em conjunto com as secretarias de Finanças, Justiça e Cidadania e Administração e Gestão de Pessoas. O planejamento garantiu estrutura e equipamentos à corporação e permitiu avançar em políticas de prevenção, proteção e inteligência policial.

A integração operacional entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar foi ampliada ao longo do ano, resultando em monitoramento mais qualificado, compartilhamento de dados estratégicos e maior identificação de criminosos. O trabalho conjunto refletiu em queda de furtos, roubos e crimes violentos, conforme boletins oficiais divulgados em novembro. Rigo reforça que o enfrentamento ao crime passa cada vez mais por inteligência e prevenção, com uso de bases de dados e ações coordenadas.