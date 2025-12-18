Uma mulher de 26 anos sofreu tentativa de estupro enquanto tomava banho, na noite desta quarta-feira (17), no bairro São Francisco, em Itatiba. O suspeito foi detido por populares e preso por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão.

Segundo o relato, a vítima tomava banho quando um homem invadiu o banheiro e tentou agarrá-la. Ela reagiu, começou a se debater e gritar, conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para a rua pedindo socorro.

Populares atenderam ao pedido de ajuda e detiveram o suspeito, mantendo-o contido até a chegada da Polícia Militar.