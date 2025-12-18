18 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
O SUSPEITO FOI PRESO

Mulher é vítima de tentativa de estupro durante o banho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua pedindo socorro
Ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua pedindo socorro

Uma mulher de 26 anos sofreu  tentativa de estupro enquanto tomava banho, na noite desta quarta-feira (17), no bairro São Francisco, em Itatiba. O suspeito foi detido por populares e preso por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão.

Segundo o relato, a vítima tomava banho quando um homem invadiu o banheiro e tentou agarrá-la. Ela reagiu, começou a se debater e gritar, conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para a rua pedindo socorro.

Populares atenderam ao pedido de ajuda e detiveram o suspeito, mantendo-o contido até a chegada da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram ao Plantão Policial, onde ele foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de estupro e importunação sexual.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários