Dois homens suspeitos de furto e um supermercado e tentativa de furto a outro, ambos na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí, foram detidos por guardas municipais no bairro Ponte São João, na tarde desta quinta-feira (18), após sofrerem um acidente. Um casal de idosos, que estava no carro atingido pela dupla em fuga, ficou ferido.

Na início da tarde, dois bandidos tentaram furtar o supermercado, mas foram flagrados pelos seguranças. Ao serem abordados, largaram os produtos e fugiram em um veículo. Após isso eles foram a outro mercado na mesma avenida e conseguiram furtar peças de carne e outros produtos.

A Guarda Municipal foi acionada e obteve a placa e as características do automóvel. Na região do viaduto da Duratex, os GMs Pierre e Pereira se depararam com dois suspeitos. Eles desobedeceram a ordem de parada e fugiram em alta velocidade. A perseguição seguiu por algumas ruas da Ponte São João, até que, na rua Doutor Eloy Chaves, no cruzamento, bateram em um veículo ocupado por dois idosos que ficaram feridos levemente.