Policiais militares prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra sua avó, no bairro Agapeama, em Jundiaí.

A PM foi acionada via 190 por populares, que informaram que uma mulher estava sendo mantida trancada pelo neto. No local, os policiais conversaram com vizinhos, que demonstraram preocupação com a vítima, pois o neto estaria lhe fazendo mal.

Na residência, os militares conseguiram fazer contato com a avó, que apresentou um Boletim de Ocorrência por violência doméstica contra o neto e uma solicitação de medida protetiva. Ela relatou que ele estava na casa contra sua vontade, após invadir o local, e estava se apropriando de seus bens materiais.