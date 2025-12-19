19 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ELE FOI PRESO

Populares pedem ajuda à PM para livrar avó das garras do neto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os policiais foram até o local e prenderam o suspeito
Os policiais foram até o local e prenderam o suspeito

Policiais militares prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra sua avó, no bairro Agapeama, em Jundiaí.

A PM foi acionada via 190 por populares, que informaram que uma mulher estava sendo mantida trancada pelo neto. No local, os policiais conversaram com vizinhos, que demonstraram preocupação com a vítima, pois o neto estaria lhe fazendo mal.

Na residência, os militares conseguiram fazer contato com a avó, que apresentou um Boletim de Ocorrência por violência doméstica contra o neto e uma solicitação de medida protetiva. Ela relatou que ele estava na casa contra sua vontade, após invadir o local, e estava se apropriando de seus bens materiais.

O neto foi detido, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários