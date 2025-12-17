O ano de 2025 foi marcado por iniciativas que ampliaram a participação social, levaram serviços diretamente aos bairros e promoveram melhorias tanto para os munícipes quanto para os servidores, consolidando o papel da Secretaria de Governo como eixo estratégico da Administração Municipal. Em entrevista à equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí, o secretário de Governo, Abner Andrade, falou sobre ações que reforçam o diálogo com a população, a integração entre as secretarias e o fortalecimento das políticas públicas desde o início da gestão.

“O ano de 2025 marcou um avanço significativo na forma como nos relacionamos com a população e com os servidores. Nossa prioridade sempre foi garantir um governo presente, acolhedor e capaz de ouvir as pessoas, e transformamos essa escuta em ações concretas, desde o ‘Prefeitura na Área’ até o fortalecimento das políticas de valorização do servidor. Também registramos uma participação histórica no PPA, o que reforça que Jundiaí segue pelo caminho da gestão democrática, moderna e construída em conjunto. Em 2026, seguiremos avançando, com novos projetos e entregas que tornarão nossa cidade ainda mais inclusiva, eficiente e preparada para o futuro,” destaca Abner.

Um dos grandes destaques do ano foi o lançamento do programa Prefeitura na Área, uma ação itinerante que leva serviços públicos diretamente às comunidades. A primeira edição ocorreu no Jardim Martins e reuniu mais de 40 serviços gratuitos, envolvendo todas as secretarias e órgãos da Administração.