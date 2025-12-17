O ano de 2025 foi marcado por iniciativas que ampliaram a participação social, levaram serviços diretamente aos bairros e promoveram melhorias tanto para os munícipes quanto para os servidores, consolidando o papel da Secretaria de Governo como eixo estratégico da Administração Municipal. Em entrevista à equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí, o secretário de Governo, Abner Andrade, falou sobre ações que reforçam o diálogo com a população, a integração entre as secretarias e o fortalecimento das políticas públicas desde o início da gestão.
“O ano de 2025 marcou um avanço significativo na forma como nos relacionamos com a população e com os servidores. Nossa prioridade sempre foi garantir um governo presente, acolhedor e capaz de ouvir as pessoas, e transformamos essa escuta em ações concretas, desde o ‘Prefeitura na Área’ até o fortalecimento das políticas de valorização do servidor. Também registramos uma participação histórica no PPA, o que reforça que Jundiaí segue pelo caminho da gestão democrática, moderna e construída em conjunto. Em 2026, seguiremos avançando, com novos projetos e entregas que tornarão nossa cidade ainda mais inclusiva, eficiente e preparada para o futuro,” destaca Abner.
Um dos grandes destaques do ano foi o lançamento do programa Prefeitura na Área, uma ação itinerante que leva serviços públicos diretamente às comunidades. A primeira edição ocorreu no Jardim Martins e reuniu mais de 40 serviços gratuitos, envolvendo todas as secretarias e órgãos da Administração.
Centenas de moradores tiveram acesso a atendimentos de saúde, cidadania, regularização fundiária, bem-estar, emprego e renda. Todas as secretarias, além de órgãos como DAE, Cijun e Procon, participaram da ação, reforçando a integração institucional.
Valorização do servidor avança com medidas estruturantes
A valorização do funcionalismo foi outro eixo priorizado em 2025. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas ampliou os canais de escuta ativa, como o programa Bom Dia, Servidor, que recebeu o prefeito e o secretariado para encontros diretos com as equipes. Dessa escuta surgiram importantes avanços, entre eles: ampliação da licença-paternidade para 30 dias, revisão das faltas abonadas, adequação do calendário de trabalho dos profissionais operacionais da Educação, implementação da Cartilha de Prevenção ao Assédio e um canal de denúncia, ampliação da oferta de cursos de capacitação e inteligência emocional pela Escola de Governo.
Essas medidas reafirmam o compromisso da gestão com o reconhecimento e o cuidado com os servidores municipais.
Participação popular fortalece construção do PPA 2026
A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026 contou com participação recorde da população. Por meio de consulta pública online e de reuniões regionais, a Prefeitura recebeu mais de 2 mil contribuições de moradores de mais de 60 bairros.
O documento reúne 14 programas e mais de 300 ações, todas alinhadas ao Plano de Governo e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reforçando a transparência, a participação social e o planejamento responsável.
Espaço Girassóis: inclusão como prioridade
Um marco importante de 2025 foi a apresentação do projeto do Espaço Girassóis, que será o maior parque sensorial da América Latina voltado ao público neurodivergente e a pessoas com deficiências ocultas. Desenvolvido em parceria com a DAE, o equipamento tem previsão de inauguração no segundo semestre de 2026.
Além do caráter inclusivo, o projeto representa mais um passo na consolidação de uma cidade acolhedora e acessível para todas as famílias.
A DAE também segue com investimentos robustos para ampliar a segurança hídrica e modernizar o sistema de abastecimento, com foco especial nos bairros mais afastados.
Procon reforça atendimento descentralizado
A Fundação Procon Jundiaí também ampliou sua presença nos territórios, participando de ações em bairros e grandes eventos para orientar consumidores e facilitar o acesso aos serviços.
A descentralização do atendimento faz parte da diretriz municipal de aproximar os serviços públicos da população, garantindo mais agilidade e comodidade.
Atendimento descentralizado do Procon no Centro de Jundiaí
Núcleo de Direitos Humanos fortalece políticas públicas de inclusão e diversidade
Em 2025, a Casa Civil ampliou sua atuação por meio do Núcleo de Direitos Humanos, estrutura responsável por articular e promover políticas públicas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento social. O núcleo reúne as assessorias de Juventude, Mulher, Pessoa Idosa, Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência e Diversidade, e desempenha um papel essencial na construção de uma cidade que respeita, acolhe e garante direitos para todas as pessoas.
Durante o ano, diversas ações ganharam destaque e contribuíram para consolidar um ambiente de participação e diálogo, com iniciativas nas áreas de formação cidadã, fortalecimento de coletivos, escuta ativa das comunidades e construção de redes de proteção.
