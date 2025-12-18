O vereador Leandro Basson (PL), líder da bancada do Partido Liberal na Câmara Municipal de Jundiaí, declarou que está à disposição do partido para assumir a pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026, diante da desistência da vereadora Quézia de Lucca anteriormente indicada para representar a região.

De acordo com Basson, em reunião interna para definição das pré-candidaturas do PL, ficou deliberado que Quézia de Lucca seria o nome do partido em Jundiaí para a disputa estadual. O vereador afirma que já havia manifestado interesse na vaga antes da definição, mas que respeitou integralmente a decisão partidária, mantendo sua atuação alinhada às diretrizes da legenda.

Basson também relembra que, quando Quézia concorreu à presidência da Câmara Municipal, um dos votos recebidos foi do próprio líder do PL, gesto que, segundo ele, reforça seu compromisso com a orientação interna e com a unidade do partido.