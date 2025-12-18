O vereador Leandro Basson (PL), líder da bancada do Partido Liberal na Câmara Municipal de Jundiaí, declarou que está à disposição do partido para assumir a pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026, diante da desistência da vereadora Quézia de Lucca anteriormente indicada para representar a região.
De acordo com Basson, em reunião interna para definição das pré-candidaturas do PL, ficou deliberado que Quézia de Lucca seria o nome do partido em Jundiaí para a disputa estadual. O vereador afirma que já havia manifestado interesse na vaga antes da definição, mas que respeitou integralmente a decisão partidária, mantendo sua atuação alinhada às diretrizes da legenda.
Basson também relembra que, quando Quézia concorreu à presidência da Câmara Municipal, um dos votos recebidos foi do próprio líder do PL, gesto que, segundo ele, reforça seu compromisso com a orientação interna e com a unidade do partido.
Com a desistência de Quézia, o vereador sustenta que havia um entendimento previamente estabelecido com lideranças partidárias de que, caso a vaga não fosse ocupada por ela, ele teria espaço para se colocar como pré-candidato a deputado estadual pelo PL. O vereador informa que esse alinhamento ocorreu na presença de membros do partido, incluindo o vice-líder Rodrigo Albino.
Rodrigo Albino afirma que irá apoiar uma candidatura
Ainda conforme Basson, também ficou acordado que, na hipótese de o PL não disponibilizar a vaga na região, poderia haver liberação partidária para que ele disputasse a pré-candidatura por outra legenda. Apesar disso, o líder do PL enfatiza que seu interesse é permanecer no Partido Liberal, mantendo sua trajetória de fidelidade partidária e construindo uma candidatura representativa de Jundiaí.
“O que defendo é fidelidade partidária, respeito às diretrizes do PL e unidade. Permanecer no partido é minha prioridade. Com a desistência da vereadora Quézia e conforme o entendimento já alinhado, coloco-me à disposição para representar Jundiaí como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal”, afirmou.
Basson ressalta, por fim, que há normativas internas do PL relacionadas à fidelidade partidária e que é esperado que os integrantes da legenda priorizem e apoiem candidaturas do próprio partido, tanto para deputado estadual quanto federal. Para ele, a região deve buscar protagonismo e representação direta no Legislativo estadual.
“Jundiaí tem o direito de contar com um representante comprometido com a cidade e com os valores do Partido Liberal. É com esse objetivo que me coloco à disposição do PL”, concluiu.
Já o vice-líder do PL na Câmara Municipal, Rodrigo Albino ressaltou: “É lamentável quando um partido não sustenta as próprias resoluções que cria. Jundiaí tem plenas condições de apresentar um candidato de direita. O Basson é um bom nome e, conforme os acordos internos, teria o direito legítimo de disputar uma candidatura a estadual. Defendo candidaturas locais que sustentem valores e princípios. Meu apoio é ao Albino para deputado federal, e a reivindicação do Basson é justa, baseada no que foi acordado. Infelizmente, não me surpreenderei se a legenda não for concedida ao Basson para deputado estadual, pois o diretório do PL Jundiaí raramente cumpre o que combina. Já disse antes: o projeto do PL em Jundiaí tem sido de poder pessoal, não de um modelo de gestão. Foi assim com Albino, com a Quezia e assim será com o Basson. Vamos aguardar os próximos passos”, afirmou Albino.