18 de dezembro de 2025
Homem é detido por assédio a mulher dentro do PA Central

Um homem de 43 anos foi preso hoje acusado de assédio sexual no PA Central

Na manhã desta quinta-feira (18), a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de assédio sexual no Pronto Atendimento Central, em Jundiaí, que resultou na prisão de um homem de 43 anos. A vítima, uma mulher de 34 anos, disse que estava sentada aguardando o atendimento médico de sua mãe quando o autor, sentado na cadeira atrás delas, passou a mão nas suas nádegas.

A vítima se mudou de local, sentando em outra cadeira, porém o homem a seguiu e sentou novamente atrás, repetindo o gesto obsceno. Na terceira tentativa do autor, a mulher se levantou e pediu ajuda. A Guarda Municipal foi chamada e, ao chegar ao PA Central, localizou o autor. Ele foi questionado sobre sua atitude e confirmou que assediou a vítima. Afirmou ainda que repetiria o ato.

Uma das guardas municipais da Corporação, uma mulher, se aproximou do homem de 43 anos, que tentou fazer o mesmo com ela. O autor recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. Ele acabou conduzido à Central de Flagrantes para apreciação do caso por parte da autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante do autor por importunação sexual. O indivíduo ficou à disposição da Justiça.

