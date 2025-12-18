Para o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, o período foi de planejamento e execução integrada. “Foi um ano de muito trabalho e presença nos bairros, ouvindo a população e levando soluções práticas para o dia a dia”, destacou.

O ano de 2025 foi marcado por inovação, ampliação de serviços e fortalecimento da zeladoria urbana em todas as regiões de Jundiaí. A prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), realizou ações permanentes que impactaram diretamente a qualidade de vida da população, com presença constante das equipes nos bairros e investimentos em áreas estratégicas.

Mutirão “Quem Ama, Cuida”

Entre os destaques do ano, o mutirão “Quem Ama, Cuida”, iniciado em março, atendeu mais de 821 locais em todas as regiões de Jundiaí. As ações incluíram poda de árvores, roçagem, limpeza de bocas de lobo e canaletas, troca de lâmpadas, manutenção de espaços públicos, aplicação de cascalho em estradas não pavimentadas e tapa-buracos.

Revitalização de Praças

A Smisp também avançou na revitalização de áreas de convivência, com melhorias em espaços como as praças Joaquim Soares Lemos, Rola Bola, Miguel Lopes, Mansueto Rigoni e Domingos Semenzato, entre outras. Os serviços envolveram manutenção, pintura, paisagismo e substituição de estruturas danificadas.

Parque do Trabalhador (Corrupira)

Outro ponto relevante foi a reabertura do Parque do Trabalhador (Corrupira) em 1º de maio, após mais de um ano fechado. O local recebeu novas estruturas, reforma de equipamentos, implantação de espaço pet e áreas de lazer. Tornou-se o segundo parque mais visitado da cidade, com média de 5 mil visitantes por mês.