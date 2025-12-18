18 de dezembro de 2025
ATUAÇÃO DA PASTA

Modernização e ampliação de serviços marcam ano da Infraestrutura

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Revitalização de praças (foto), trocas de luminárias e ações de zeladoria foram alguns pontos de atenção neste ano
Revitalização de praças (foto), trocas de luminárias e ações de zeladoria foram alguns pontos de atenção neste ano

O ano de 2025 foi marcado por inovação, ampliação de serviços e fortalecimento da zeladoria urbana em todas as regiões de Jundiaí. A prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), realizou ações permanentes que impactaram diretamente a qualidade de vida da população, com presença constante das equipes nos bairros e investimentos em áreas estratégicas.

Para o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, o período foi de planejamento e execução integrada. “Foi um ano de muito trabalho e presença nos bairros, ouvindo a população e levando soluções práticas para o dia a dia”, destacou.

VEJA MAIS:

Mutirão “Quem Ama, Cuida
Entre os destaques do ano, o mutirão “Quem Ama, Cuida”, iniciado em março, atendeu mais de 821 locais em todas as regiões de Jundiaí. As ações incluíram poda de árvores, roçagem, limpeza de bocas de lobo e canaletas, troca de lâmpadas, manutenção de espaços públicos, aplicação de cascalho em estradas não pavimentadas e tapa-buracos.

Revitalização de Praças
A Smisp também avançou na revitalização de áreas de convivência, com melhorias em espaços como as praças Joaquim Soares Lemos, Rola Bola, Miguel Lopes, Mansueto Rigoni e Domingos Semenzato, entre outras. Os serviços envolveram manutenção, pintura, paisagismo e substituição de estruturas danificadas.

Parque do Trabalhador (Corrupira)
Outro ponto relevante foi a reabertura do Parque do Trabalhador (Corrupira) em 1º de maio, após mais de um ano fechado. O local recebeu novas estruturas, reforma de equipamentos, implantação de espaço pet e áreas de lazer. Tornou-se o segundo parque mais visitado da cidade, com média de 5 mil visitantes por mês.

Revitalização do Centro
A região central também recebeu atenção especial. O Grupo de Trabalho do Centro (GT Centro) coordenou ações como reforço da iluminação, poda preventiva, instalação de lixeiras e contêineres, lavagem de calçadas, pintura de guias e bancos, além de melhorias paisagísticas, simbolizando o primeiro passo do processo de revitalização da área central. A Rua Barão de Jundiaí também ganhou 200 guarda-chuvas decorativos, tornando o espaço mais atrativo para pedestres e comerciantes.

Modernização da Iluminação Pública
Na iluminação pública, o programa de modernização avançou com a substituição de lâmpadas a vapor por tecnologia LED, alcançando cerca de 30% da cidade. Já foram instaladas mais de 6 mil novas lâmpadas, e bairros como Vila Ana e Vila Lacerda contam com 100% de iluminação LED.

Operação Contra Enchentes
As ações preventivas do programa “Operação Contra Enchentes” foram intensificadas, totalizando mais de 17 mil limpezas de bocas de lobo, 5 mil hidrojateamentos e 40 quilômetros de desassoreamento de córregos e canais, reduzindo riscos de alagamentos.

2026
Para 2026, a Smisp projeta a continuidade dos investimentos em infraestrutura e apoio às entregas em diversas secretarias, entre elas, a Saúde, com obras em Unidades Básicas como Vila Maringá, Tamoio, Ivoturucaia e Vila Progresso.

