18 de dezembro de 2025
SORRISO NO ROSTO

Fundo Social de Várzea Paulista faz Natal de mais de 200 crianças

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Distribuição de brinquedos, roupas, panetones e cestas de Natal levou alegria às famílias assistidas pelo Fuss
Distribuição de brinquedos, roupas, panetones e cestas de Natal levou alegria às famílias assistidas pelo Fuss

A quadra do Espaço Cidadania, em Várzea Paulista, se transformou em um local de alegria e animação para mais de 200 famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss), por meio do programa Viva Leite. Com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorvete e muita música, as crianças aguardaram ansiosas a chegada do Papai Noel, que distribuiu às famílias kits com brinquedos, roupas, panetones e cestas de Natal.

O prefeito Rodolfo Braga animou as crianças e ajudou os pequenos a chamar o Papai Noel para a festa. “É uma grande alegria estar aqui hoje. Estamos aqui para servir e cuidar das pessoas. Que cada um de vocês tenha um Natal de muito amor e união”, disse. Para o vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, a presença de tantas famílias é um grande presente. “Fizemos este evento com muito carinho, e ver todas essas crianças brincando é a nossa maior recompensa”, afirmou.

VEJA MAIS:

A presidente do Fuss, Abigail Braga, ressaltou a importância do Natal. “Que este seja um mês repleto de luz, alegria e amor ao próximo. Organizamos este evento com muito carinho para todos vocês”, finalizou.

Para a moradora da Vila Real, Diana Santos, o kit de Natal vai ajudar bastante a família. “Meus filhos ganharam muitos brinquedos e estão muito felizes. E a cesta também vai ajudar bastante. É uma grande ajuda para a nossa família”, afirmou.

