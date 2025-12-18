A quadra do Espaço Cidadania, em Várzea Paulista, se transformou em um local de alegria e animação para mais de 200 famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss), por meio do programa Viva Leite. Com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorvete e muita música, as crianças aguardaram ansiosas a chegada do Papai Noel, que distribuiu às famílias kits com brinquedos, roupas, panetones e cestas de Natal.
O prefeito Rodolfo Braga animou as crianças e ajudou os pequenos a chamar o Papai Noel para a festa. “É uma grande alegria estar aqui hoje. Estamos aqui para servir e cuidar das pessoas. Que cada um de vocês tenha um Natal de muito amor e união”, disse. Para o vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, a presença de tantas famílias é um grande presente. “Fizemos este evento com muito carinho, e ver todas essas crianças brincando é a nossa maior recompensa”, afirmou.
VEJA MAIS:
- Carnes vermelhas e aves ficam 8% mais caras no Natal
- Parada Natalina do Sincomercio e da CDL será na quinta (18)
A presidente do Fuss, Abigail Braga, ressaltou a importância do Natal. “Que este seja um mês repleto de luz, alegria e amor ao próximo. Organizamos este evento com muito carinho para todos vocês”, finalizou.
Para a moradora da Vila Real, Diana Santos, o kit de Natal vai ajudar bastante a família. “Meus filhos ganharam muitos brinquedos e estão muito felizes. E a cesta também vai ajudar bastante. É uma grande ajuda para a nossa família”, afirmou.