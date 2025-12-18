A quadra do Espaço Cidadania, em Várzea Paulista, se transformou em um local de alegria e animação para mais de 200 famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss), por meio do programa Viva Leite. Com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorvete e muita música, as crianças aguardaram ansiosas a chegada do Papai Noel, que distribuiu às famílias kits com brinquedos, roupas, panetones e cestas de Natal.

O prefeito Rodolfo Braga animou as crianças e ajudou os pequenos a chamar o Papai Noel para a festa. “É uma grande alegria estar aqui hoje. Estamos aqui para servir e cuidar das pessoas. Que cada um de vocês tenha um Natal de muito amor e união”, disse. Para o vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, a presença de tantas famílias é um grande presente. “Fizemos este evento com muito carinho, e ver todas essas crianças brincando é a nossa maior recompensa”, afirmou.