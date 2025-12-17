17 de dezembro de 2025
'PROMOÇÕES ABSURDAS'

Distribuidora de bebidas tem celulares de vendedores hackeados

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Eles estão estão aplicando golpes em toda a região
Uma distribuidora de bebidas de Louveira teve os números de WhatsApp de seus vendedores hackeados por estelionatários, que estão aplicando golpes em toda a região.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo administrador da empresa, os criminosos estão enviando mensagens com “promoções absurdas”, condicionadas ao pagamento antecipado. Quando o cliente vai até a distribuidora para receber suas encomendas, descobre que caiu em um golpe.

Ainda segundo o representante, a distribuidora tenta uma solução junto à operadora Vivo para interromper, de alguma forma, a utilização dos números pelos golpistas.

