Uma distribuidora de bebidas de Louveira teve os números de WhatsApp de seus vendedores hackeados por estelionatários, que estão aplicando golpes em toda a região.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo administrador da empresa, os criminosos estão enviando mensagens com “promoções absurdas”, condicionadas ao pagamento antecipado. Quando o cliente vai até a distribuidora para receber suas encomendas, descobre que caiu em um golpe.

Ainda segundo o representante, a distribuidora tenta uma solução junto à operadora Vivo para interromper, de alguma forma, a utilização dos números pelos golpistas.