Dois inquéritos foram abertos recentemente pelo 2° Distrito Policial de Jundiaí para investigar uma mulher por suspeita de maus-tratos contra vários no gatos sob sua tutela, no bairro Mirante de Jundiaí, em Jundiaí. O caso ganhou repercussão após publicação feita pela imprensa nesta terça-feira (16), graças a uma denúncia feita à polícia por uma moradora do bairro. Na denúncia ela também acusa a Prefeitura de "não tomar atitude".
Em nota, a Prefeitura se pronunciou sobre o caso; "A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), informa que tem conhecimento da situação relatada no bairro Mirante de Jundiaí e que já realizou atendimentos no endereço citado, a partir de denúncias recebidas. De acordo com o Debea, as ações no local vêm sendo feitas de forma integrada, com a participação da equipe técnica do Departamento, da Vigilância em Zoonoses e da rede de assistência social, por meio da UBS de referência da região. No entanto, nas últimas tentativas de atendimento, a responsável pelo imóvel não autorizou a entrada das equipes, impedindo a verificação das condições dos animais e a adoção das medidas cabíveis."
A nota segue: "o caso também está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Conforme informado pelo delegado responsável pelo 2º Distrito Policial, já existe outro inquérito relacionado à situação e estão sendo adotadas providências que permitirão uma nova ação conjunta entre o poder público e a Polícia Civil. A Prefeitura de Jundiaí reforça que permanece à disposição para atuar dentro dos limites legais, sempre priorizando o bem-estar animal, a saúde pública e o diálogo com os moradores, e seguirá acompanhando o caso até sua resolução."
RELEMBRE E ENTENDA O CASO
Uma moradora do bairro Mirante de Jundiaí, em Jundiaí, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil por maus-tratos a animais e perturbação do sossego contra uma moradora local. Ela informou que a Prefeitura foi acionada, por meio da Vigilância Sanitária e do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), mas não tomou providências em relação à solicitação, razão pela qual estava apelando para a polícia. Até mesmo um abaixo-assinado foi criado pelos moradores para denunciar o problema.
A denunciante relatou que mora em uma residência há quatro anos e que o terreno faz fundo com uma casa onde vivem muitos gatos, que miam freneticamente, causando perturbação do sossego aos moradores próximos. "Os gatos vão até as casas vizinhas, defecam, andam por cima dos veículos nas garagens e atraem moscas varejeiras", disse a denunciante.
Durante a noite, segundo ela, os animais ficam presos no quintal e "toda essa sujeira fica na casa e no quintal, causando um mau cheiro insuportável. Sempre houve reclamações sobre o mau cheiro dos lixos descartados por ela durante a noite. Uma vizinha abriu um desses sacos, constatou uma mancha de sangue e tirou uma foto", relatou.
Os vizinhos escutam sons estranhos emitidos pelos animais durante a noite, como se estivessem sendo agredidos. Somado a isso, algo que chamou a atenção e causou preocupação à denunciante foi o fato de que, recentemente, era possível ouvir escavações no quintal da referida casa, mas agora o quintal foi cimentado. "Foi realizado um abaixo-assinado pelos moradores contra a moradora da casa por todos esses motivos. A Prefeitura Municipal, o Debea e a Vigilância Sanitária já foram comunicados sobre os fatos, mas não tomaram atitude. Eles comparecem na porta da casa e ela não atende", relatou.
O caso foi registrado no 2º DP de Jundiaí e será investigado pela Polícia Civil.