Dois inquéritos foram abertos recentemente pelo 2° Distrito Policial de Jundiaí para investigar uma mulher por suspeita de maus-tratos contra vários no gatos sob sua tutela, no bairro Mirante de Jundiaí, em Jundiaí. O caso ganhou repercussão após publicação feita pela imprensa nesta terça-feira (16), graças a uma denúncia feita à polícia por uma moradora do bairro. Na denúncia ela também acusa a Prefeitura de "não tomar atitude".

Em nota, a Prefeitura se pronunciou sobre o caso; "A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), informa que tem conhecimento da situação relatada no bairro Mirante de Jundiaí e que já realizou atendimentos no endereço citado, a partir de denúncias recebidas. De acordo com o Debea, as ações no local vêm sendo feitas de forma integrada, com a participação da equipe técnica do Departamento, da Vigilância em Zoonoses e da rede de assistência social, por meio da UBS de referência da região. No entanto, nas últimas tentativas de atendimento, a responsável pelo imóvel não autorizou a entrada das equipes, impedindo a verificação das condições dos animais e a adoção das medidas cabíveis."

A nota segue: "o caso também está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Conforme informado pelo delegado responsável pelo 2º Distrito Policial, já existe outro inquérito relacionado à situação e estão sendo adotadas providências que permitirão uma nova ação conjunta entre o poder público e a Polícia Civil. A Prefeitura de Jundiaí reforça que permanece à disposição para atuar dentro dos limites legais, sempre priorizando o bem-estar animal, a saúde pública e o diálogo com os moradores, e seguirá acompanhando o caso até sua resolução."