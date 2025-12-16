As ruas do Centro de Jundiaí serão tomadas pela magia do Natal durante a passagem da tradicional Parada Natalina 2025 nesta quinta-feira (18), às 19h. A realização é do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio cultural do Sesc Jundiaí.
O desfile, realizado há mais de 10 anos pelas entidades, tem concentração na rua da Imprensa Jundiaiense e seguirá pela rua do Rosário até a Praça do Coreto. A programação inclui a passagem do icônico Papai Noel e Noeletes que estarão acompanhados por diversos personagens infantis que integram a Trupe de Natal.
A parada também será embalada por canções de uma banda marcial composta por jovens e que também se destaca por suas coreografias. O público também irá se divertir com cortejos natalinos musicais e circenses, com apoio cultural do Sesc Jundiaí.
A Parada Natalina também terá desfile de integrantes de grupos de escoteiros, de ciclismo, carros antigos, motociclistas, Corte da Uva e muito mais.
“A Parada Natalina do Sincomercio e da CDL Jundiaí tornou-se tradição em Jundiaí e mobiliza toda população, profissionais do comércio, empresários. É um momento muito especial de vivenciar toda a magia do Natal em um desfile de atrações que reúne centenas de pessoas e leva o encantamento desta época tão especial e aguardada do ano”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL.
Serviço:
Parada Natalina da CDL e do Sincomercio Jundiaí
Data: quinta-feira (18)
Horário: 19h
Trajeto: Rua da Imprensa Jundiaiense, Rua do Rosário e Praça do Coreto