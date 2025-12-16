As ruas do Centro de Jundiaí serão tomadas pela magia do Natal durante a passagem da tradicional Parada Natalina 2025 nesta quinta-feira (18), às 19h. A realização é do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio cultural do Sesc Jundiaí.

O desfile, realizado há mais de 10 anos pelas entidades, tem concentração na rua da Imprensa Jundiaiense e seguirá pela rua do Rosário até a Praça do Coreto. A programação inclui a passagem do icônico Papai Noel e Noeletes que estarão acompanhados por diversos personagens infantis que integram a Trupe de Natal.

A parada também será embalada por canções de uma banda marcial composta por jovens e que também se destaca por suas coreografias. O público também irá se divertir com cortejos natalinos musicais e circenses, com apoio cultural do Sesc Jundiaí.