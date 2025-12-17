A poucos dias para a chegada do Natal, o movimento dos consumidores para garantir os alimentos para a ceia é cada vez maior. Quem está na busca já percebeu que as carnes estão mais caras em Jundiaí. De acordo com comerciantes do setor, o aumento chega até 8% nas carnes vermelhas e cerca de 5% nas aves em comparação com o ano passado. Mesmo com os reajustes, a expectativa é de crescimento nas vendas, impulsionada pela tradição natalina e pela busca por praticidade.

Em uma tradicional casa de carnes no Anhangabaú, a gerente Larissa Cassaro explica que o planejamento começa com antecedência para garantir qualidade e abastecimento. Segundo ela, a carne bovina teve aumento entre 5% e 8%, enquanto o peru ficou, em média, 3% mais caro do que no Natal passado. “Fazemos o estoque um mês antes para manter as carnes frescas. A alta se justifica pelo valor da arroba, além da inflação e das condições do mercado atual”, diz, ao lembrar que o preço médio do peru chega a R$ 64,90 o quilo.