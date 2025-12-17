A poucos dias para a chegada do Natal, o movimento dos consumidores para garantir os alimentos para a ceia é cada vez maior. Quem está na busca já percebeu que as carnes estão mais caras em Jundiaí. De acordo com comerciantes do setor, o aumento chega até 8% nas carnes vermelhas e cerca de 5% nas aves em comparação com o ano passado. Mesmo com os reajustes, a expectativa é de crescimento nas vendas, impulsionada pela tradição natalina e pela busca por praticidade.
Em uma tradicional casa de carnes no Anhangabaú, a gerente Larissa Cassaro explica que o planejamento começa com antecedência para garantir qualidade e abastecimento. Segundo ela, a carne bovina teve aumento entre 5% e 8%, enquanto o peru ficou, em média, 3% mais caro do que no Natal passado. “Fazemos o estoque um mês antes para manter as carnes frescas. A alta se justifica pelo valor da arroba, além da inflação e das condições do mercado atual”, diz, ao lembrar que o preço médio do peru chega a R$ 64,90 o quilo.
Larissa Cassaro se planejou um mês antes para suportar a alta procura dos produtos natalinos
Apesar dos valores mais elevados, a procura cresceu e a expectativa é aumento de 40% nas vendas de peru e chester. O chester, inclusive, já está esgotado. “Há a procura de carnes assadas prontas para os clientes retirarem, como leitoa, pernil e costela bovina. Temos in natura, mas já oferecemos a opção delas prontas. Também montamos a ceia de Natal completa, com carnes e acompanhamentos”, explica.
Em outra casa de carnes da Vila Marlene, o gerente Givaldo José Messias Lins da Silva também confirma o aumento nos preços e a boa expectativa de vendas. No estabelecimento, o preço do peru gira em torno de R$ 40 o quilo. Sobre os preços, ele afirma que, seja carne vermelha ou aves, os preços estão cerca de 5% mais caro. “Isso é consequência da situação econômica do país. Tenho percebido uma procura maior por chester e peru, e trabalhamos com a expectativa de um aumento de cerca de 10% nas vendas”, afirma.
Givaldo Lins da Silva diz que há aumento na procura por peru e chester e também por outras carnes
Givaldo ressalta que, além das aves tradicionais, outros produtos têm ganhado espaço na ceia. “As pessoas têm procurado carnes recheadas, como costela, lombo e frango desossado e recheado”, conclui.