Quem olhava para o céu de Jundiaí no fim da tarde de terça-feira (16) com certeza se assustava com as nuvens carregadas sobre boa parte da cidade. No entanto, esta chuva caiu de forma bastante isolada, se concentrou em apenas uma região da Terra da Uva: a região do bairro Roseira. Nas demais localidades, a chuva foi bastante fraca nas últimas 12 horas.

Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, nas últimas 12 horas, entre a noite de ontem a e manhã desta quarta-feira (17) foi registrado acumulado de 72 milímetros de chuva em cerca de três horas na região da Roseira. Essa chuva caiu durante a noite de ontem. Nas demais regiões da cidade, não houve o registro de volume significativo de precipitação, o que indica que a chuva ocorreu de forma isolada e concentrada. Na região do Fazenda Grande, por exemplo, o pluviômetro registrou 6 milímetros, caracterizando apenas garoa.

A área mais afetada foi, de fato, a região da Roseira, em razão do grande volume de água em curto período, o que provocou forte vazão, corredeiras em vias públicas e alagamentos em algumas ruas. Segundo a Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), foram registradas quedas de árvores em algumas vias, entre elas, a rua Guilherme Porcari, no Medeiros. Ainda não é possível contabilizar a quantidade de árvores caídas.