Jundiaí recebe, nesta quinta-feira, 18 de dezembro, às 19h30, o espetáculo “Dom Quixote”, uma grande montagem que revisita o clássico da literatura mundial com emoção, poesia e muita dança. A produção reúne aproximadamente 160 artistas jundiaienses no palco, entre bailarinos e atores.
Inspirado livremente no universo criado por Miguel de Cervantes, o espetáculo apresenta Dom Quixote não apenas como o cavaleiro andante que enfrenta moinhos de vento, mas como símbolo da persistência dos sonhos, da imaginação e da coragem de acreditar no impossível. A encenação propõe uma leitura sensível e contemporânea, acessível a públicos de todas as idades.
A montagem incorpora momentos potentes do balé de repertório original de Marius Petipa, referência fundamental da dança clássica mundial, preservando trechos emblemáticos de Dom Quixote e integrando-os à narrativa teatral. O resultado é um espetáculo que une teatro, dança e música em uma experiência estética intensa e envolvente desenvolvida pelo Ballet Teatro Oficina.
Nesta versão, a história ganha novos contornos ao se ambientar no território da memória e da imaginação, abordando temas como o envelhecimento, a amizade, a solidão e o poder transformador da arte. A dramaturgia, assinada por Ricardo Assumpção, convida o público a refletir sobre o valor dos sonhos em todas as fases da vida.
Serviço
Espetáculo: Dom Quixote
Data: 18 de dezembro
Horário: 19h30
Local: Teatro Polytheama – rua Barão de Jundiaí, 176, Centro
Classificação indicativa: Livre
Ingressos: À venda no Sympla ou na bilheteria do teatro
Informações: @btojundiai | www.btojundiai.com.br