Jundiaí recebe, nesta quinta-feira, 18 de dezembro, às 19h30, o espetáculo “Dom Quixote”, uma grande montagem que revisita o clássico da literatura mundial com emoção, poesia e muita dança. A produção reúne aproximadamente 160 artistas jundiaienses no palco, entre bailarinos e atores.

Inspirado livremente no universo criado por Miguel de Cervantes, o espetáculo apresenta Dom Quixote não apenas como o cavaleiro andante que enfrenta moinhos de vento, mas como símbolo da persistência dos sonhos, da imaginação e da coragem de acreditar no impossível. A encenação propõe uma leitura sensível e contemporânea, acessível a públicos de todas as idades.

VEJA MAIS: