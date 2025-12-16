Um homem suspeito de agredir duas mulheres (mãe e filha) foi espancado por populares no Jardim Tarumã, em Jundiaí. Durante as agressões, várias pessoas se juntaram ao grupo, o que resultou em uma série de confrontos mútuos, sendo necessárias diversas equipes para conter a confusão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma grande briga generalizada, envolvendo várias pessoas, com um homem como alvo principal. Foi solicitado reforço, e enquanto outras viaturas seguiam para o local, os policiais iniciaram o controle do distúrbio para restabelecer a ordem.

Após retirarem da confusão o homem alvo das agressões, os PMs ouviram as duas mulheres, mãe e filha, que relataram terem sido agredidas por ele, em um contexto de violência doméstica, o que motivou o ataque ao suspeito.