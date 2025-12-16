Uma moradora do bairro Mirante de Jundiaí, em Jundiaí, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil por maus-tratos a animais e perturbação do sossego contra uma moradora local. Ela informou que a Prefeitura foi acionada, por meio da Vigilância Sanitária e do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), mas não tomou providências em relação à solicitação, razão pela qual estava apelando para a polícia. Até mesmo um abaixo-assinado foi criado pelos moradores para denunciar o problema.

A denunciante relatou que mora em uma residência há quatro anos e que o terreno faz fundo com uma casa onde vivem muitos gatos, que miam freneticamente, causando perturbação do sossego aos moradores próximos. "Os gatos vão até as casas vizinhas, defecam, andam por cima dos veículos nas garagens e atraem moscas varejeiras", disse a denunciante.

Durante a noite, segundo ela, os animais ficam presos no quintal e "toda essa sujeira fica na casa e no quintal, causando um mau cheiro insuportável. Sempre houve reclamações sobre o mau cheiro dos lixos descartados por ela durante a noite. Uma vizinha abriu um desses sacos, constatou uma mancha de sangue e tirou uma foto", relatou.