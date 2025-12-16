Uma moradora do bairro Mirante de Jundiaí, em Jundiaí, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil por maus-tratos a animais e perturbação do sossego contra uma moradora local. Ela informou que a Prefeitura foi acionada, por meio da Vigilância Sanitária e do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), mas não tomou providências em relação à solicitação, razão pela qual estava apelando para a polícia. Até mesmo um abaixo-assinado foi criado pelos moradores para denunciar o problema.
A denunciante relatou que mora em uma residência há quatro anos e que o terreno faz fundo com uma casa onde vivem muitos gatos, que miam freneticamente, causando perturbação do sossego aos moradores próximos. "Os gatos vão até as casas vizinhas, defecam, andam por cima dos veículos nas garagens e atraem moscas varejeiras", disse a denunciante.
Durante a noite, segundo ela, os animais ficam presos no quintal e "toda essa sujeira fica na casa e no quintal, causando um mau cheiro insuportável. Sempre houve reclamações sobre o mau cheiro dos lixos descartados por ela durante a noite. Uma vizinha abriu um desses sacos, constatou uma mancha de sangue e tirou uma foto", relatou.
Os vizinhos escutam sons estranhos emitidos pelos animais durante a noite, como se estivessem sendo agredidos. Somado a isso, algo que chamou a atenção e causou preocupação à denunciante foi o fato de que, recentemente, era possível ouvir escavações no quintal da referida casa, mas agora o quintal foi cimentado. "Foi realizado um abaixo-assinado pelos moradores contra a moradora da casa por todos esses motivos. A Prefeitura Municipal, o Debea e a Vigilância Sanitária já foram comunicados sobre os fatos, mas não tomaram atitude. Eles comparecem na porta da casa e ela não atende", relatou.
O caso foi registrado no 2º DP de Jundiaí e será investigado pela Polícia Civil.
PREFEITURA
O Jornal de Jundiaí solicitou à Prefeitura posicionamento sobre o caso - citado em Boletim de Ocorrência -, mas não obteve resposta até o horário estipulado para fechamento desta matéria. De modo que tão logo receba a resposta, será acrescentada.