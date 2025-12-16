Um garoto de 14 anos bateu à porta da Base de Operações com Cães da Guarda Municipal, na região do Medeiros, em Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (15), pedindo socorro para seus pais, que estavam sendo ameaçados de morte pelo padrasto. Uma equipe foi até o local, prendeu o padrasto e apreendeu uma arma de fogo.

O GM Mikael, que estava de sentinela na Base, foi surpreendido com a chegada do adolescente, visivelmente apavorado. Ele contou que mora com a mãe e o padrasto e que havia sido repreendido por este último. A mãe, por sua vez, pediu que o padrasto não "tocasse" em seu filho, temendo que o pai do garoto quisesse defendê-lo, caso soubesse da situação.

Revoltado, o padrasto foi até um bar no Jardim Novo Horizonte, ingeriu uma grande quantidade de bebida alcoólica e comprou uma arma de fogo.