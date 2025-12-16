Uma quadrilha invadiu uma loja de motocicletas no Centro de Campo Limpo Paulista na madrugada desta terça-feira (16) e furtou três motos de alta cilindrada. Durante a mesma madrugada, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente, suspeitos de envolvimento no crime. Duas das motocicletas foram recuperadas em Várzea Paulista.

Equipes em patrulhamento foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de furto qualificado em concessionária, onde foi constatado o rompimento de obstáculo e a subtração de três veículos.

Durante as diligências, as equipes abordaram dois suspeitos, um maior de idade e um menor, que indicaram o local onde as motocicletas estavam escondidas, em um terreno baldio nos fundos de uma praça pública em Várzea Paulista.