16 de dezembro de 2025
DUAS RECUPERADAS

Quadrilha invade concessionária de madrugada e furta três motos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As motos foram recuperadas e devolvidas ao dono da loja
As motos foram recuperadas e devolvidas ao dono da loja

Uma quadrilha invadiu uma loja de motocicletas no Centro de Campo Limpo Paulista na madrugada desta terça-feira (16) e furtou três motos de alta cilindrada. Durante a mesma madrugada, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente, suspeitos de envolvimento no crime. Duas das motocicletas foram recuperadas em Várzea Paulista.

Equipes em patrulhamento foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de furto qualificado em concessionária, onde foi constatado o rompimento de obstáculo e a subtração de três veículos.

Durante as diligências, as equipes abordaram dois suspeitos, um maior de idade e um menor, que indicaram o local onde as motocicletas estavam escondidas, em um terreno baldio nos fundos de uma praça pública em Várzea Paulista.

Os agentes foram até o local e recuperaram as motos.

O responsável pelo estabelecimento reconheceu os veículos como sendo de sua propriedade.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde o maior de idade permaneceu preso, enquanto o adolescente foi liberado para seus genitores, com comunicação ao Conselho Tutelar.

A Polícia Civil continuará investigando o caso.

Comentários

Comentários